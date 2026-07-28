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الرياضة

«خيول الإمارات» إلى تحدي مضمار مونت دو مارسان

«خيول الإمارات» إلى تحدي مضمار مونت دو مارسان
28 يوليو 2026 11:30

عصام السيد (أبوظبي)
تخوض خيول الإمارات، ممثّلة في «ياس لإدارة سباقات الخيل» والمالك خالد خليفة النابودة، غداً، تحدي سباقات الخيول العربية الأصيلة بمضمار ضاحية مونت دو مارسان العشبي بفرنسا.
ويتصدر «طارق» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، 4 مهرات وأمهار عمر أربع سنوات فما فوق، في سباق بري بوركجاي (قوائم) البالغ طوله 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 22,500 ألف يورو.
وكان «طارق» البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «أف البحر»، قد حضر من الإمارات برصيد فوزين بمضمار العين، وفي مشاركته الأولى في السباقات الفرنسية حل في المركز الخامس بفارق طفيف في سباق لمسافة 1500 متر بمضمار تاربس.
وفي سباق بري دهمان لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة أمهار ومهرات عمر ثلاث سنوات فقط، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20,000 يور، تشارك المهرة «أجوز» لياس للسباقات، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، في السباقات للمرة الأولى، وتنحدر من نسل «داحس» والفرس «دهوا».
ويُمثل خيول الإمارات أيضاً المهر «أف درهم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة ألكساندر جافلان، ولم يشارك المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «أف البراق» في السباقات من قبل.

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