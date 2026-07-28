تشيلسي يغازل هندرسون لتعزيز صفوفه بانتقالات الصيف

لندن(د ب أ)

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اهتماماً بالتعاقد مع النجم المخضرم جوردان هندرسون، لاعب فريق برينتفورد، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) في تقرير لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تشيلسي أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى، التي تسعى لتعزيز صفوفها بخبرة وكفاءة هندرسون، الذي تواجد ضمن قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

أضاف التقرير أن هذه الأندية تدرك أن هندرسون "36 عاماً" قدم أداءً مميزاً مع برينتفورد ومع منتخب إنجلترا منذ عودته إلى البلاد قادماً من أياكس أمستردام الهولندي العام الماضي.

وأوضحت إدارة نادي برينتفورد لهندرسون منذ انضمامه للفريق أنها لن تقف في طريقه إذا ما تقدمت أندية كبيرة بعروض لضمه، وبناءً على ذلك، ربما يتم السماح له بالرحيل مجاناً، إلا أن هذا الأمر ليس مؤكداً في حال تقدمت عدة أندية بعروض لضمه، علماً بأنه يتبقى له عام واحد في عقده مع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك هندرسون الشخصية القيادية والخبرة التي يسعى تشيلسي لتعزيز صفوفه بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان تشيلسي مهتماً بضم السويسري جرانيت تشاكا، لاعب سندرلاند الإنجليزي، في وقت سابق من هذا الصيف، لكن الصفقة لم تتم، ومع ذلك، أفادت سكاي سبورتس نيوز أمس، بأن الفريق اللندني أجرى محادثات إيجابية بشأن مهاجم برايتون، داني ويلبيك.