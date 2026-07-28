لقب «ساسكس جودوود» يشعل الصراع بين «بو إيكو» و«جستاد» و«أوبرا بالو»

عصام السيد (أبوظبي)

يستعد «بو إيكو» بألوان المالك الراحل محمد بن عبيد آل مكتوم، و«جستاد» لباليدويل، و«أوبرا بالو» لجودلفين لمواجهة غداً، في لقاء العمالقة ضمن قائمة تضم 12 حصاناً مرشحاً لسباق ساسكس ستيكس للفئة الأولى، الذي تبلغ جائزته 1.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك ضمن اليوم الثاني من منافسات مهرجان جلوريوس جودوود.

وسيلتقي «بو إيكو» و«جستاد» للمرة الثالثة، حيث يُعد «بو إيكو»، الفائز بسباق 2000 جينيز، والذي يدرّبه جورج بوغي، المرشّح الأوفر حظاً لتأكيد تفوّقه على «جستاد»، الذي خسر بفارق ضئيل في آخر مواجهة بينهما في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس في رويال أسكوت.

ويتنافس حصان جودلفين، «أوبرا بالو»، في سباق العمالقة كمرشّح للفوز إلى جانب «بو إيكو» و«جستاد»، وفاز المهر البالغ من العمر أربع سنوات، بسباق مايل في سانداون، قبل أن يحلّ ثالثاً خلف «تين بوب توني» في سباق كوين آن ستيكس.

وقضى المهر المنحدر من نسل «غياث» شتاءً مثالياً في دبي، بإشراف شارلي أبلبي، بعدما سجّل فوزين سهلين في مشاركتيه على مضمار ميدان، عبر الراشدية (للفئة الثانية) في ديسمبر، وجبل حتا (للفئة الأولى) في يناير.

وجاء هذان الانتصاران بعد موسم مثمر في المملكة المتحدة خلال 2025، حقق فيه 4 انتصارات من 6 مشاركات شملت الفوز على مسافة الميل في هيرون ستيكس ليستد على مضمار سانداون بارك.

ويُشارك إلى جانب «جستاد» الفائز بسباق 2000 جينيز الإيرلندي، الحصان «بورتوريكو»، بإشراف أيدان أوبراين، كما أضاف مدرب باليدويل الحصان «دورست» إلى قائمة المرشحين، مقابل رسوم تسجيل قدرها 80 ألف جنيه إسترليني يوم الخميس.

ولم يحقق «دورست» أي فوز منذ أن اختتم موسمه في فئة الناشئين بفوزه في سباق من الفئة الثالثة في ليوباردستاون في أكتوبر الماضي، وقد عانى من أجل تحقيق إنجاز يُذكر في سباقات الفئة الأولى هذا الموسم، وهناك «تين بوب توني» حصان المدرب إد ووكر، الفائز بسباق رويال أسكوت بنسبة 50-1، ضمن قائمة المرشحين المحتملين.