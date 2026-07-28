بوجاتشار يغازل المزيد من المجد في إسبانيا ولومبارديا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

لم يكد السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، يُنهي احتفالاته بلقبه الخامس في «طواف فرنسا للدراجات»، حتى بدأت الأنظار تتجه إلى التحديات المقبلة في موسم لا يزال يحمل أمامه مجموعة من المواعيد الكبرى، يتقدمها «طواف إسبانيا»، وبطولة العالم، وطواف لومبارديا.

وأنهى بوجاتشار النُّسخة الـ113 من «طواف فرنسا» متوّجاً بالقميص الأصفر للمرة الخامسة في مسيرته، ليواصل كتابة التاريخ بعمر 27 عاماً، بعدما قاد فريق الإمارات إلى حضور لافت على منصّة التتويج في باريس، بوجود زميله المكسيكي إسحاق ديل تورو في المركز الثالث، إلى جانب تتويجه بالقميص الأبيض لأفضل درّاج شاب.

ورغم التكهنات بشأن مشاركة بوجاتشار في «فولتا إسبانيا»، المقررة من 22 أغسطس إلى 13 سبتمبر، رفض البطل السلوفيني استباق الإعلان عن برنامجه، مفضّلاً الاستمتاع أولاً بإنجاز باريس.

وقال بوجاتشار: «لقد أنهينا للتوِّ حلماً، لذلك لا نريد استباق الأمور، علينا أن نستمتع بهذه اللحظة أولاً، وبعدها سنرى».

وتبقى المشاركة في «طواف إسبانيا» أحد أبرز الخيارات المطروحة أمام قائد فريق الإمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بطولة العالم وطواف لومبارديا، في موسم يواصل خلاله مطاردة المزيد من الألقاب، بعدما أضاف لقباً خامساً في «طواف فرنسا» إلى سجلّه.

ولم تقتصر مكاسب بوجاتشار من النُّسخة الحالية على القميص الأصفر، إذ تصدّر أيضاً قائمة الدرّاجين الأعلى حصداً للجوائز المالية، بإجمالي بلغ 611 ألفاً و980 يورو، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وشكّلت جائزة الفوز بالترتيب العام، والبالغة 500 ألف يورو، أكثر من 80% من إجمالي حصيلته، فيما أضاف قرابة 94 ألف يورو بفضل نتائجه خلال المراحل الثلاثة والعشرين، وفي مقدّمتها الفوز بخمس مراحل، إلى جانب ارتداء القميص الأصفر لمدة 16 يوماً.

وجاء البلجيكي ريمكو إيفينبول، وصيف الترتيب العام، ثانياً في قائمة الجوائز بإجمالي 247 ألفاً و800 يورو، فيما عزّز ديل تورو حصيلة فريق الإمارات بحصوله على 155 ألفاً و450 يورو، بعدما أنهى الطواف ثالثاً في الترتيب العام وتُوِّج بالقميص الأبيض.

وبذلك تجاوز مجموع الجوائز المالية لبوجاتشار وديل تورو وحدهما 767 ألف يورو، في انعكاس للهيمنة التي فرضها فريق الإمارات على أبرز التصنيفات الفردية خلال ثلاثة أسابيع من المنافسة.

وشهدت النُّسخة توزيع أكثر من 2.3 مليون يورو من الجوائز، شملت الترتيب العام والمراحل والقمصان المميزة وسباقات السرعة ونقاط المرتفعات وجوائز الروح القتالية.

وبرز الإكوادوري ريتشارد كاراباز ضمن قائمة أصحاب الحصيلة المالية الأكبر، مستفيداً من انتصارين في المراحل وتألقه الهجومي خلال الأسبوع الأخير، فيما جمع الدنماركي مادز بيدرسن مكافآت مهمة بفضل تتويجه بالقميص الأخضر وحضوره المتكرر في سباقات السرعة المتوسطة.

وعلى مستوى الفرق، تصدّر فريق الإمارات-إكس آر جي الحصيلة المالية، مستفيداً بصورة أساسية من إنجازات بوجاتشار وديل تورو، فيما جاء فريق ريد بول-بورا-هانزغروه ضمن أبرز المستفيدين بفضل وصافة إيفينبول، وحل ليدل-تريك ثالثاً في الجوائز، رغم تصدُّره الترتيب النهائي للفرق.

وبين لقب خامس في باريس وحصيلة مالية هي الأكبر في الطواف، أغلق بوجاتشار فصلاً تاريخياً جديداً، لكن موسمه قد يكون بعيداً عن النهاية، في انتظار القرار بشأن «فولتا إسبانيا» وبقية تحدّياته الكبرى.