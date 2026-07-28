«العين 9 نجوم» يتصدر سباق «جوائز المحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرض العين، بطل ثنائية «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس رئيس الدولة» في الموسم الماضي 2025-2026، حضوراً طاغياً في ترشيحات جوائز الموسم، بعدما تصدّر أندية المسابقة بـ9 أسماء في قوائم المنافسة التي أعلنتها رابطة المحترفين الإماراتية، بالتزامن مع فتح باب التصويت مساء الاثنين، وحتى 1 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة ممثّلي «الزعيم» المدرب فلاديمير إيفيتش، إلى جانب 8 لاعبين، هم ماتياس بالاسيوس، ولابا كودجو، ورامي ربيعة، وأليخاندرو روميرو «كاكو»، وسفيان رحيمي، وخالد عيسى، وعبدالكريم تراوري، والحسين رحيمي، في تأكيد جديد على الحضور القوي لبطل الثنائية في الموسم الماضي.

ويستحوذ العين وحده على نصف قائمة المرشحين لجائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب، بوجود 5 من أصل 10 متنافسين، هم بالاسيوس، ولابا، ورامي ربيعة، وكاكو، وسفيان رحيمي، فيما ينافس المخضرم خالد عيسى على جائزة «القفاز الذهبي» لأفضل حارس مرمى.

ويبدو وجود الصربي فلاديمير إيفيتش ضمن الخماسي المرشح لجائزة «القائد» لأفضل مدرب أمراً طبيعياً، بعدما قاد «الزعيم» إلى ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، في الوقت الذي ينافس فيه الثنائي عبدالكريم تراوري والحسين رحيمي على جائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً.

ويتضاعف حضور العين في جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، والتي تضم 8 من نجومه ضمن قائمة الـ23 مرشحاً، وهم لابا، ورامي ربيعة، وبالاسيوس، وسفيان رحيمي، وكاكو، وخالد عيسى، وعبدالكريم تراوري، والحسين رحيمي.

ويترقّب التوجولي لابا كودجو، المنتقل حديثاً من العين إلى الشارقة، تتويجه بجائزة «الحذاء الذهبي» لهدّاف دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تصدّر ترتيب الهدافين في الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.

وسيكون التتويج الرابع للهداف التاريخي للعين في دوري المحترفين برصيد 142 هدفاً، بعدما سبق له حصد الجائزة في مواسم 2021-2022، و2022-2023، و2024-2025، قبل أن يكرّر تفوّقه في 2025-2026، إضافة إلى تصدّره قائمة هدافي موسم 2019-2020 برصيد 19 هدفاً، وهو الموسم الذي أُلغي بسبب جائحة «كوفيد-19» وغاب فيه حفل الجوائز.

ولا يبدو الحضور القوي للعين، صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الإمارات برصيد 15 لقباً، جديداً على حفل جوائز رابطة المحترفين، إذ ارتبط نجوم «الزعيم» بمنصات التتويج منذ النُّسخة الأولى بنهاية موسم 2012-2013.

وشهدت النُّسخة الأولى تتويج عمر عبدالرحمن بجائزتي أفضل لاعب مواطن وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، فيما حصد الغاني أسامواه جيان «الحذاء الذهبي»، ونال يوسف أحمد جائزة أفضل لاعب صاعد، قبل أن يحتفظ جيان بصدارة الهدافين والجائزة في الموسم التالي.

وبرز العين مجدّداً في موسم 2014-2015 بثلاث جوائز، عبر زلاتكو داليتش «أفضل مدرب»، وخالد عيسى «أفضل حارس»، ومهند العنزي «اختيار الجمهور»، فيما عاد عمر عبدالرحمن إلى المنصّة بجائزة أفضل لاعب مواطن في موسم 2015-2016.

وسجّل «الزعيم» حضوراً لافتاً في موسم 2017-2018 بخمس جوائز، بعدما توّج حسين الشحات بجائزة لاعب العام، وعمر عبدالرحمن بأفضل لاعب مواطن، وخالد عيسى بأفضل حارس، وزوران ماميتش بأفضل مدرب، وماركوس بيرج بـ «الحذاء الذهبي».

وجاءت الهيمنة الأكبر في موسم 2021-2022، حين حصد نجوم العين غالبية الجوائز الرئيسية، بقيادة لابا كودجو الذي جمع الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي و«الحذاء الذهبي» وجائزة أجمل هدف، إلى جانب تتويج بندر الأحبابي، وسيرجي ريبيروف، وخالد عيسى، وسفيان رحيمي وإيريك.

واستمر الحضور في المواسم التالية، حيث تُوِّج لابا هدافاً للدوري في 2022-2023، ونال سفيان رحيمي جائزة اختيار الجمهور، فيما حافظ رحيمي على الجائزة في موسم 2023-2024، بالتزامن مع فوز جماهير العين بجائزة «دوري الجماهير».

واحتفظ جمهور «الزعيم» بالجائزة للموسم الثاني على التوالي في 2024-2025، قبل أن يعود الفريق إلى واجهة الترشيحات الحالية بأكبر عدد من الأسماء، مع ترقُّب منافسته أيضاً في جوائز «المعايير»، والتي تشمل الحضور الجماهيري والتميز في الاحتراف والتراخيص.

وتقام النُّسخة الـ13 من حفل جوائز رابطة المحترفين في 10 أغسطس المقبل بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، بعد فتح التصويت أمام قادة ومدربي الأندية والإعلام والجماهير.