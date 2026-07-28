الثلاثاء 28 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ضمن أسبوع التحدي.. أبوظبي تستضيف «باور سلاب 25» في 23 أكتوبر

ضمن أسبوع التحدي.. أبوظبي تستضيف «باور سلاب 25» في 23 أكتوبر
28 يوليو 2026 11:16

أبوظب (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أسبوع أبوظبي للتحدي.. تجارب جماهيرية استثنائية في جزيرة ياس
صراع دو بليسيس وعثمان يشعل قمة «يو إف سي» في أوكلاهوما

تستضيف أبوظبي حدث باور سلاب 25 المقدم من مونستر إنرجي يوم 23 أكتوبر في سبيس 42 أرينا، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.
ويقام الحدث في جزيرة ياس بالشراكة مع "باور سلاب"، المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزال الصفعات.
وتتوفر التذاكر الآن عبر Ticketmaster.ae، فيما يُبثّ الحدث مباشرةً ومجاناً لجمهور العالم عبر قناة "باور سلاب" عبر قناة باور سلاب على منصة يوتيوب.
وواصلت "باور سلاب" تحقيق نجاحات لافتة في أبوظبي خلال العامين الماضيين، حيث استقطبت جماهير أوسع على الصعيدين المحلي والدولي ، وأسهمت في صناعة نجوم عالميين. وشهدت نسختا "باور سلاب" في عامي 2025 و2024 اللتان أقيمتا في "سبيس42 أرينا" نفاد التذاكر بالكامل، فيما تجاوزت عدد المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي 1.5 مليار مشاهدة من خلال المحتوى الترويجي وتغطية الحدث، كما حصد البث المباشر عبر يوتيوب 10 ملايين مشاهدة، واستقطب نخبةً من المؤثرين العالميين الذين يتجاوز عدد متابعيهم مليار متابع.
ومن جانبه قال فرانك لاميتشيلا، الرئيس التنفيذي لباور سلاب: "نتطلع كل عام إلى إقامة فعاليتنا السنوية في أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للتحدي. ويُعد أسبوع أبوظبي للتحدي الحدث الأكبر لرياضات القتال، ويوفر منصةً مثاليةِ لاستعراض منافساتنا المباشرة وتسليط الضوء على نخبة الرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما أسهم في الارتقاء بهذه الرياضة إلى مستويات جديدة عاماً بعد عام".
ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن النزال الرئيسي لفعالية «باور سلاب 25»، إلى جانب بقية النزالات المدرجة ضمن بطاقة الفعالية.

أسبوع أبوظبي للتحدي
سبيس 42
آخر الأخبار
شاشات تعرض أضراراً بعد زلزال قوي ضرب في اليابان
الأخبار العالمية
اليابان ترفع الإنذار من "تسونامي" إثر الزلزال الشديد
اليوم 14:32
«عجمان للتحكيم» ينظّم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين
اقتصاد
«عجمان للتحكيم» ينظّم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين
اليوم 14:31
«محمد بن راشد للطيران» يسرّع وتيرة الأعمال بـ «مجمّع خدمات صيانة الطائرات»
اقتصاد
«محمد بن راشد للطيران» يسرّع وتيرة الأعمال بـ «مجمّع خدمات صيانة الطائرات»
اليوم 14:28
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:10
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة بيرو بذكرى استقلال بلادها
اليوم 13:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©