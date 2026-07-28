ضمن أسبوع التحدي.. أبوظبي تستضيف «باور سلاب 25» في 23 أكتوبر

أبوظب (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي حدث باور سلاب 25 المقدم من مونستر إنرجي يوم 23 أكتوبر في سبيس 42 أرينا، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

ويقام الحدث في جزيرة ياس بالشراكة مع "باور سلاب"، المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزال الصفعات.

وتتوفر التذاكر الآن عبر Ticketmaster.ae، فيما يُبثّ الحدث مباشرةً ومجاناً لجمهور العالم عبر قناة "باور سلاب" عبر قناة باور سلاب على منصة يوتيوب.

وواصلت "باور سلاب" تحقيق نجاحات لافتة في أبوظبي خلال العامين الماضيين، حيث استقطبت جماهير أوسع على الصعيدين المحلي والدولي ، وأسهمت في صناعة نجوم عالميين. وشهدت نسختا "باور سلاب" في عامي 2025 و2024 اللتان أقيمتا في "سبيس42 أرينا" نفاد التذاكر بالكامل، فيما تجاوزت عدد المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي 1.5 مليار مشاهدة من خلال المحتوى الترويجي وتغطية الحدث، كما حصد البث المباشر عبر يوتيوب 10 ملايين مشاهدة، واستقطب نخبةً من المؤثرين العالميين الذين يتجاوز عدد متابعيهم مليار متابع.

ومن جانبه قال فرانك لاميتشيلا، الرئيس التنفيذي لباور سلاب: "نتطلع كل عام إلى إقامة فعاليتنا السنوية في أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للتحدي. ويُعد أسبوع أبوظبي للتحدي الحدث الأكبر لرياضات القتال، ويوفر منصةً مثاليةِ لاستعراض منافساتنا المباشرة وتسليط الضوء على نخبة الرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما أسهم في الارتقاء بهذه الرياضة إلى مستويات جديدة عاماً بعد عام".

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن النزال الرئيسي لفعالية «باور سلاب 25»، إلى جانب بقية النزالات المدرجة ضمن بطاقة الفعالية.