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الرياضة

مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد بطل العالم

مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد بطل العالم
28 يوليو 2026 11:21

لندن (د ب أ)
يأمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في أن يوقع نجم الوسط الإسباني الدولي رودري عقداً جديداً هذا الصيف، بحسب صحيفة (ذا جارديان) البريطانية.
ومع ذلك، يشير تقرير الصحيفة الشهيرة إلى أن مانشستر سيتي يستعد لعرض من ريال مدريد الإسباني لضم اللاعب الفائز بكأس العالم هذا العام، بالإضافة إلى عروض من أندية أخرى أبدت اهتمامها برودري.
وأبدى ريال مدريد اهتماماً منذ فترة طويلة بالتعاقد مع رودري "30 عاماً"، لكن شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية أكدت أن باريس سان جيرمان الفرنسي لا يخطط للتعاقد مع اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 2024، خلافاً للتقارير التي ظهرت الأسبوع الماضي، حيث لا ينوي فريق العاصمة الفرنسية لإحداث أي تغييرات في خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويبدو سان جيرمان راضياً تماماً عن خياراته الحالية، خاصة في ظل وجود الثلاثي فيتينيا، وفابيان رويز، وجواو نيفيز، الذين لعبوا دوراً بارزاً في احتفاظ الفريق بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.
وترى إدارة مانشستر سيتي ضرورة الإبقاء على رودري، الذي يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده مع النادي السماوي.
يشار إلى أن رودري يعاني من الإصابة، ومن المتوقع أن يغيب عن بداية الموسم للتعافي من جراحة بسيطة في ظهره، خضع لها بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 2026.

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