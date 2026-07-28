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الرياضة

بطل «يورو 2020» يتصدر المرشحين لقيادة إيطاليا

بطل «يورو 2020» يتصدر المرشحين لقيادة إيطاليا
28 يوليو 2026 11:25

لندن(د ب أ)
أصبح روبرتو مانشيني هو المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، وفقاً لتقرير إخباري.
ويقود جيوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عملية البحث عن المدرب الجديد بعد رحيل باولو مالديني عن منصب المدير التقني للاتحاد، فيما يعد مانشيني هو خياره المفضل.
وتم تأكيد رحيل مالديني، إلى جانب المستشار الفني ليوناردو، مساء أمس الاثنين بعد أن قرر اتحاد الكرة الإيطالي عدم تعيين أندريا بيرلو في منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بسبب مخاوف تتعلق بعلاقاته بشركة مراهنات روسية.
لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد، لكن مانشيني، الذي ترك منصبه في نادي السد القطري في يونيو الماضي، بات المرشح الأوفر حظاً لقيادة المنتخب الأزرق.
ويعد أنطونيو كونتي، الذي تولى تدريب المنتخب الإيطالي ما بين عامي 2014 و2016، مرشحاً محتملاً أيضاً، لكن لم يتم التواصل معه بشكل مباشر، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية اليوم.
وسبق لمانشيني أن شغل هذا المنصب لأكثر من خمس سنوات بقليل ابتداء من عام 2018، حيث قاد منتخب إيطاليا للتتويج بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على حساب إنجلترا في المباراة النهائية للمسابقة القارية، قبل أن يستقيل من منصبه في أغسطس عام 2023.
وفي سياق متصل، يجري النظر في ترشيح جورجيو كيليني، وجوزيبي بيرجومي، وكلاوديو رانييري لمنصب المدير التقني خلفاً لمالديني.

 

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