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ماتيوس يضع خريطة عودة «المانشافت» أمام كلوب

ماتيوس يضع خريطة عودة «المانشافت» أمام كلوب
28 يوليو 2026 11:30

ميونيخ(د ب أ)
يرى لوثار ماتيوس، لاعب المنتخب الألماني "المانشافت" لكرة القدم الأسبق، أن جوشوا كيميش يجب أن يؤدي دور المسؤول عن تنظيم اللعب في عملية إعادة بناء المنتخب تحت قيادة المدير الفني الجديد يورجن كلوب.
وكتب صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ألمانيا، في عموده على شبكة "سكاي": "إذا واصل كلوب الاعتماد عليه، فأنا مقتنع بأنه لا يراه ظهيراً أيمن. أنت بحاجة إلى كيميش في وسط الملعب".
وقال المحلل التلفزيوني البالغ من العمر 65 عاماً: "في بايرن ميونيخ، كان المسؤول عن تنظيم اللعب لسنوات عديدة، والأمر نفسه ينطبق على المنتخب الألماني عندما كان يلعب في هذا المركز."
وأضاف أن كيميش افتقد هذا الدور القيادي خلال كأس العالم مع المنتخب الألماني، لأنه تم إبعاده عن مركز لاعب الوسط.
وخلال كأس العالم، اعتمد المدرب الوطني آنذاك جوليان ناجلسمان على لاعب بايرن ميونيخ في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي. وودع المنتخب الألماني البطولة من دور الـ32 في النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهاية يونيو الماضي، بعد خسارته أمام باراجواي بركلات الترجيح.

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