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الرياضة

مستقبل فينيسيوس مع الريال يدخل مرحلة الغموض

مستقبل فينيسيوس مع الريال يدخل مرحلة الغموض
28 يوليو 2026 12:44

مدريد (د ب أ)
لن يعود النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، هدف فريق أرسنال، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع، ليعزز الشكوك حول مستقبله، وفقاً لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
وأفادت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ريال مدريد سيجري مزيداً من المحادثات مع وكلاء فينيسيوس جونيور هذا الأسبوع بشأن مستقبله.
وأشارت سكاي نيوز في تقريرها إلى أن هذه المحادثات سوف تتركز على التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد طويل الأمد مع نجم منتخب (راقصو السامبا).
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال لتعزيز خياراته في مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أبدى اهتماماً كبيراً بفينيسيوس ويتابع الوضع عن كثب.
من جانبه، يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للريال، في الإبقاء على اللاعب البرازيلي الدولي، فيما يتطلع النادي الإسباني لتجديد التعاقد معه.
ومع ذلك، دخل فينيسيوس عامه الأخير في عقده مع الريال، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد، فقد يكون ناديه منفتحاً على بيعه بدلاً من خسارته مجاناً الصيف المقبل.

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