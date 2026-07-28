رسمياً الاتحاد الفرنسي يعلن تعيين زيدان مدرباً للمنتخب

باريس (أ ف ب)

عيّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، زين الدين زيدان مدرباً جديداً للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدييه ديشامب.

ويتولى صانع الألعاب السابق المتوَّج مع "الديوك" بلقب كأس العالم 1998، مهمة خلافة زميله السابق ديشان الذي قاد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026، بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022.

وقال فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي من مقرّ الاتحاد إلى جانب زيدان "سيكون زين الدين زيدان مدرباً للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة".

وكان زين الدين زيدان (54 عاماً) من دون منصب منذ عام 2021 عقب فترته الثانية مع ريال مدريد الإسباني.

وقال ديالو "اعتباراً من فبراير 2025، التقيت زين الدين زيدان. وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا".

ولم يُدرّب صاحب القميص رقم 10 الذي خاض 108 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، سوى ريال مدريد، وهو النادي الذي أنهى فيه مسيرته لاعبا، ثم تولى تدريبه في فترتين (2016-2018 و2019-2021).

وتُوّج "زيزو" بطلا للعالم عام 1998 وبطلاً لأوروبا عام 2000، وقاد ريال مدريد إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016 و2017 و2018)، وهي أرقى مسابقة للأندية في القارة الأوروبية، في إنجاز غير مسبوق لمدرب.

وكان تعيينه في هذا المنصب متوقعاً منذ فترة طويلة، بعدما طُرح اسمه مراراً خلال السنوات الماضية، ولا سيما في عامي 2018 و2022 قبل تجديد الثقة بديشان.

وسيُقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر سبتمبر، قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 سبتمبر.