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الرياضة

استقبال حافل لـ «أبيض اليد» العائد ببطاقة المونديال

استقبال حافل لـ «أبيض اليد» العائد ببطاقة المونديال
28 يوليو 2026 15:06

معتصم عبدالله (دبي)
حظيت بعثة منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد، وصيف بطولة آسيا الـ 19 والمتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027، باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي اليوم، بعد الإنجاز التاريخي الذي حقّقه المنتخب في البطولة التي اختُتمت بمدينة تشوتشو الصينية.
وتقدَّم مستقبلي البعثة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومحمد عبيد الحصان الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية وممثّلي الأندية ووسائل الإعلام.
وأنهى «أبيض اليد» مشواره القاري وصيفاً بعد مسيرة مميّزة، استهلها بالفوز على اليابان 32-29، ثم قطر 29-24، وتعادل مع إيران 25-25، وتغلّب على الهند 52-21، وتعادل مع كوريا الجنوبية 30-30، قبل الفوز على الكويت 29-28، وتجاوز الصين صاحبة الأرض في ربع النهائي، ثم تحقيق انتصار تاريخي على السعودية 31-30 في نصف النهائي.
وخسر المنتخب أمام كوريا الجنوبية 24-25 في المباراة النهائية التي حُسمت في الثواني الأخيرة، ليكتفي بالميدالية الفضية، بعدما كان قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم للشباب، المقررة في مقدونيا خلال يوليو 2027، بوصوله إلى نصف النهائي.
وأكد غانم مبارك الهاجري أن الإنجاز ثمرة جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري واتحاد الإمارات لكرة اليد، مقدّماً التهنئة إلى القيادة الرشيدة والأسرة الرياضية الإماراتية ومحبّي كرة اليد.
وقال: «نحتفل اليوم على مستوى الدولة بهذا الإنجاز، ونبارك لاتحاد كرة اليد وفريق عمله وأجهزته الفنية والإدارية واللاعبين ما حققوه، أمام المنتخب فرصة كبيرة خلال مشاركته في كأس العالم 2027 بمقدونيا، وسنسعى إلى دعمه والعمل معه عن قرب». 
وأضاف: «الاتحادات التي تسعى إلى التميز ستجد الدعم، وما نسعى إليه هو ظهور دولة الإمارات في المحافل الدولية بالصورة التي تليق بها. منتخب الشباب حقق اليوم هذا الإنجاز، وبإذن الله القادم أفضل».
من جانبه، وصف محمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، رئيس بعثة المنتخب، ما حققه «أبيض اليد» بأنه يتجاوز حدود الإنجاز، في ظل الظروف التي سبقت المشاركة.
وقال: «أعتبر ما تحقق إعجازاً، فالمنتخب تجمّع خلال فترة قصيرة، وتغيّر المدرب قبل البطولة بأيام، ورغم ذلك نجح في الحصول على المركز الثاني والتأهل إلى كأس العالم».
وأضاف: «كان هدفنا الظهور بصورة مشرّفة تليق بالإمارات، ونجح اللاعبون في الوصول إلى نصف النهائي وضمان التأهل إلى كأس العالم، ثم خضنا النهائي، وكنا قريبين من اللقب، لكن قدّر الله وما شاء فعل، والحمد لله على ما تحقق».
بدوره، أكد المصري محمد سمير كشك، مدرب المنتخب، أن الإنجاز يمثّل محطة تاريخية لكرة اليد الإماراتية، مشيداً بما قدّمه اللاعبون خلال البطولة.
وقال: «إنه إنجاز تاريخي لكرة اليد الإماراتية لم يتحقق منذ نحو 30 عاماً، وأصحاب الإنجاز الحقيقيون هم هؤلاء الأبطال الذين خاضوا تسع مباريات خلال فترة قصيرة، ولم يتعرضوا للخسارة إلا في المباراة النهائية».
وأضاف: «توليت المهمة قبل البطولة بنحو عشرة أيام، واتفقنا منذ البداية على أن نحلم ونصدق قدرتنا على الوصول إلى نهائي آسيا والتأهل إلى كأس العالم. حققنا هدف المونديال ووصلنا إلى النهائي، ولم يحالفنا التوفيق في بعض التفاصيل الصغيرة».
واختتم كشك مؤكداً أن الإنجاز يمثّل بداية لمرحلة جديدة، وقال: «نعِد الشعب الإماراتي ومحبي كرة اليد بأن نواصل العمل خلال الفترة المقبلة، وأن يكون القادم أفضل لكرة اليد الإماراتية».

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