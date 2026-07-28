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الرياضة

القنصل العام يزور بعثة خورفكان في معسكر تركيا

القنصل العام يزور بعثة خورفكان في معسكر تركيا
28 يوليو 2026 19:30

فيصل النقبي (خورفكان)
حظيت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان، المقيمة حالياً في مدينة أزميت التركية ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد، بزيارة سعيد صقر المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسطنبول، وذلك للاطمئنان على أوضاع البعثة وسير التحضيرات للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.
وكان في استقبال القنصل العام الدكتور خالد أحمد عبيد الشحي، نائب رئيس نادي خورفكان لكرة القدم، حيث رحّب بالزيارة التي تعكس الاهتمام والمتابعة المستمرة لأبناء الوطن خارج الدولة، قبل أن يلتقي القنصل العام بالجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق، مطمئناً على جاهزيتهم وسير المعسكر الإعدادي الذي يسير وفق البرنامج الفني الموضوع، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأشاد القنصل العام بالروح الإيجابية والانضباط الذي يميّز أفراد البعثة، متمنياً للفريق التوفيق والنجاح في الموسم الجديد، فيما ثمّن الدكتور خالد الشحي هذه المبادرة، معرباً عن تقديره لحرص القنصلية العامة في إسطنبول على متابعة بعثة الفريق، مؤكداً أن هذه الزيارة كان لها أثر معنوي كبير في نفوس اللاعبين وأسهمت في رفع معنوياتهم خلال فترة المعسكر الخارجي.

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