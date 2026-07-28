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الرياضة

دبا يضرب «الصقر السعودي» برباعية ودّية

دبا يضرب «الصقر السعودي» برباعية ودّية
28 يوليو 2026 15:14

فيصل النقبي (الفجيرة)
حقّق فريق دبا فوزاً كبيراً على الصقر السعودي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودّية التي جمعتهما ضمن معسكر «النواخذة» المُقام حالياً في جمهورية مصر العربية، في تجربة فنية مفيدة للفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى.
وشهدت المواجهة ظهوراً جيداً للاعبي دبا على المستويين الفني والبدني، حيث حرص الجهاز الفني، بقيادة المدرب العراقي غازي الشمري، على إشراك عدد كبير من اللاعبين والوقوف على مستوياتهم، بهدف رفع جاهزية الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم.
وخرج الشمري بمكاسب فنية عديدة من اللقاء، بعدما اطمأنّ على جاهزية اللاعبين ومدى استعدادهم البدني والذهني، إلى جانب تنفيذ عدد من الجوانب التكتيكية التي عمل عليها خلال فترة المعسكر، في إطار مواصلة تجهيز الفريق بأفضل صورة للمنافسات الرسمية المقبلة.

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