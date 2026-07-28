7 لاعبين يمثلون العين في «عربية الشطرنج» بالقاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر مطار أبوظبي الدولي، للمشاركة في البطولة العربية للشطرنج للفئات السنية للذكور والإناث تحت 10 و12 و14 و16 و18 و20 عاماً، التي انطلقت أمس وتستمر إلى 5 أغسطس المقبل.

ويترأّس البعثة عمر محمد عبدالله الوسواسي، رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية بالنادي، وتضم زكريا حسانين إدارياً للوفد، ومحمود عبدالحافظ إعلامياً، ومارك يسري مدرباً، إلى جانب سبعة لاعبين يمثلون النادي في مختلف الفئات السنية.

ويشارك أحمد يونس في فئة تحت 14 عاماً، وزايد محمد آل علي تحت 10 أعوام، وحمدان آل علي تحت 12 عاماً، فيما يخوض خليفة البلوشي وعبدالله آل شعيلي منافسات تحت 16 عاماً، ويشارك محمد الشامسي وغيث النعيمي في فئة تحت 20 عاماً.

وأكد عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن المشاركة تأتي امتداداً للنتائج المتميزة التي حققها لاعبو النادي في بطولات الإمارات للفئات السنية، وحصولهم على مراكز متقدمة، بما يعكس تطور مستوياتهم وجاهزيتهم للمنافسة عربياً.

وأشار إلى أن لاعبتَي النادي زينب المعمري وموزة الشامسي تمثلان منتخب الإمارات في البطولة العربية، بعد تتويجهما بالمركز الأول في بطولتي الإمارات لفئتي تحت 20 وتحت 18 عاماً على التوالي.

وقال الراشدي: «نتطلع إلى أن يحقق لاعبو الإمارات النتائج التي تلبي الطموحات، وأن ينجح لاعبو النادي في المنافسة على الكؤوس والميداليات ورفع علم الدولة في هذا المحفل العربي المهم».