114 لاعباً ولاعبة يمثّلون الجوجيتسو الإماراتي في «مونديال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، بـ 114 لاعباً ولاعبة في بطولة العالم للجوجيتسو وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، اللتين تستضيفهما أبوظبي في «مبادلة أرينا» خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس، وسط تطلّعات لإحراز لقب بطولة العالم للمرة السابعة على التوالي وتسجيل إنجاز تاريخي جديد.

وتضم قائمة المنتخب 21 لاعباً ولاعبة في فئة تحت 14 عاماً، و28 في فئة تحت 16 عاماً، و23 في فئة تحت 18 عاماً، و20 في فئة تحت 21 عاماً، و22 في فئة الكبار. وتعكس المشاركة الواسعة نجاح استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في بناء قاعدة متكاملة من اللاعبين وتطوير المواهب في مختلف المراحل العمرية.

ويدخل المنتخب الوطني البطولة تحت مظلّة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بعد مسيرة استثنائية بسط خلالها هيمنته على الساحة العالمية على مدى ستة أعوام متتالية.

وكان المنتخب قد تصدّر الترتيب العام في نُسخة عام 2025 التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعدما حصد 10 ميداليات، بواقع ست ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، ليُتوَّج بطلاً للعالم للمرة السادسة على التوالي.

وتجمع البطولة على مدار تسعة أيام نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم ضمن فئات تحت 16 و18 و21 عاماً والكبار والأساتذة، فيما تدشّن كأس العالم تحت 14 عاماً المنافسات في الأول من أغسطس، وتتيح للجيل الصاعد من المواهب فرصة إبراز قدراته على واحدة من أهم الساحات العالمية.

وتجمع قائمة المنتخب بين أبطال العالم وأصحاب الخبرة ونخبة من المواهب الصاعدة، فيما دخلت التحضيرات مرحلتها الأخيرة، مع تركيز الجهاز الفني على صقل الجوانب الفنية، ورفع مستوى الجاهزية البدنية، وتعزيز الاستعداد التكتيكي لخوض واحدة من أقوى نسخ البطولة وأكثرها تنافسية.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو 2026: «تؤكد استضافة بطولة العالم للجوجيتسو مجدداً المكانة المرموقة التي تحظى بها أبوظبي بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للرياضة».

وأضاف: «هذه المكانة ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة، والتزام دولة الإمارات طويل الأمد بتطوير رياضة الجوجيتسو، والاستثمار في اللاعبين والبنية التحتية واستضافة أهم البطولات الدولية».

وواصل البطران: «تعكس مشاركة 114 لاعباً ولاعبة عُمق منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، وقوة المسار الذي عملنا على بنائه لمختلف الفئات العمرية. وتأتي هذه المشاركة نتيجة سنوات من الاستثمار في اكتشاف المواهب وتطويرها، وتوفير الفرص التي تُمكّن اللاعبين في مختلف المراحل من المنافسة على أعلى المستويات».

وتابع: «يشكّل الفوز بلقب العالم ست مرات متتالية مصدر فخر لمنظومة الجوجيتسو الإماراتية، لكن كل بطولة تضعنا أمام تحدٍّ جديد. ويدخل منتخبنا الوطني هذه النُّسخة بروح العزيمة والانضباط والطموح التي قادت إلى الإنجازات السابقة، ونثق بقدرة لاعبينا على تقديم أداء يليق بمكانة دولة الإمارات، مستفيدين من الدعم الكبير الذي تمنحه لهم المنافسة على أرض الوطن وبين جماهيرهم».

ويصل المنتخب الوطني إلى الاستحقاق العالمي بمعنويات مرتفعة، بعد حصاده 55 ميدالية في البطولة الآسيوية الأخيرة بمدينة ألماتي في كازاخستان، ضمن فئات تحت 16 و18 و21 عاماً والكبار، بواقع 20 ذهبية و15 فضية و20 برونزية، إلى جانب نجاحه في الاحتفاظ بلقب فئة الكبار.