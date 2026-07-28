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الرياضة

«بديل صلاح» يرفع راية التمرد في وجه سان جيرمان

«بديل صلاح» يرفع راية التمرد في وجه سان جيرمان
28 يوليو 2026 16:06

باريس(د ب أ)
لا يزال مستقبل برادلي باركولا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم غامضاً، مع اقتراب اللاعب من نهاية إجازته بعد بطولة كأس العالم 2026.
ومن المتوقع أن يجري باركولا محادثات مع إدارة سان جيرمان عند عودته في أغسطس القادم، وسط اهتمام من عدد من الأندية الأخرى بالحصول على خدماته، من بينها ليفربول حيث يرغب النادي الإنجليزي في تعويض رحيل نجمه المصري محمد صلاح.
وأعرب باركولا عن خيبة أمله لعدم مشاركته أساسياً في نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يستعد باريس سان جيرمان لتلقي طلب محتمل منه بخوض تحد جديد في ناد آخر.
وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) في تقرير لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن سان جيرمان يرغب في الإبقاء على الجناح الفرنسي إن أمكن.
ورغم أنه لا يشارك أساسياً، حيث يعد بديلاً لعثمان ديمبيلي وديزيريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، فإن باركولا لاعب ذو قيمة في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي ويحظى بشعبية كبيرة في النادي.
وأضاف تقرير سكاي سبورتس أنه إذا طلب باركولا الرحيل، فإن سان جيرمان مستعد لمناقشة انتقاله لأندية أخرى بالسعر المناسب، حيث يقدر نادي العاصمة الفرنسية قيمة اللاعب بـ145 مليون جنيه أسترليني، علماً بأنه يتبقى عامان في عقده مع الفريق.
ويسعى حامل لقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لإبرام صفقات لضم جناح جديد هذا الصيف، ويبدو أن الإيفواري يان ديوماندي، الهدف الرئيسي للفريق، متجه الآن إلى ريال مدريد الإسباني، لكن مجنيس أكليوش لاعب موناكو الفرنسي لا يزال خياراً مطروحاً بقوة، وإن كان ذلك في ظل منافسة من ليفربول الإنجليزي.

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