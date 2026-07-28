بعد فودين وخوسانوف.. السيتي يمدد جفارديول حتى 2031

لندن (أ ف ب)

مدد المدافع الدولي الكرواتي يوشكو جفارديول عقده مع مانشستر سيتي لخمسة أعوام حتى 2031، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي لكرة القدم.

ويتضمن العقد الجديد للاعب الكرواتي البالغ 24 عاماً خيار التمديد لعام إضافي حتى 2032.

وقال جفارديول الذي كان موضع اهتمام ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني: «بمجرد أن علمت أن سيتي يرغب في تجديد عقدي، شعرت فوراً أن هذا ما أريده».

وأضاف: «كانت جماهير سيتي رائعة معي منذ اليوم الأول، والنادي يوفر للاعبين كل شيء على الإطلاق. إنه أفضل ناد في العالم يمكن اللعب في صفوفه».

وانضم جفارديول إلى سيتي عام 2023 قادماً من لايبزيج الألماني مقابل 77 مليون جنيه أسترليني (90 مليون يورو)، وخاض معه 122 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً.

من جهته، أشاد المدير الرياضي لسيتي البرتغالي هوغو فيانا بالمدافع الكرواتي، قائلاً: «يوشكو لاعب يؤمن هذا النادي كثيراً بإمكاناته. إنه شاب، محترف استثنائي، وبات من بين أفضل المدافعين في العالم».

وعاد المدافع القادر أيضاً على شغل مركز الظهير الأيسر، إلى الملاعب في مايو بعد أكثر من أربعة أشهر من الغياب بسبب كسر في إحدى ساقيه.

وشارك جفارديول مع كرواتيا في كأس العالم، حيث خرج منتخب بلاده من دور الـ32 بخسارته أمام البرتغال 1-2.

وفي سيتي، سيلعب الآن تحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا الذي خلف الإسباني بيب جوارديولا.

ويأتي تمديد عقد جفارديول بعد تمديد عقدي المهاجم الإنجليزي فيل فودين والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف حتى عامي 2030 و2031 توالياً.