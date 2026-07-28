مانشيني يعود إلى إيطاليا في المهمة الانتحارية

روما (أ ف ب)

بعد ثلاثة أعوام على رحيله في مشوار تخلله الفوز بكأس أوروبا لكن أيضاً الغياب عن مونديال 2022، يعود روبرتو مانشيني لتدريب المنتخب الإيطالي في مهمة إنقاذية معقدة جداً، على أن يكون كلاوديو رانييري المدير الفني، وفق ما أعلن اتحاد اللعبة في البلاد الثلاثاء.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي جوفاني مالاغو «رأيت أن الشخص الذي ينبغي أن يصبح مدرب المنتخب الوطني (...) هو روبرتو مانشيني».

وأضاف: «منح كلاوديو رانييري موافقته قبل بضع دقائق فقط. اليوم لدينا مدرب جديد ومدير فني جديد»، معلناً عن تقديمهما إلى وسائل الإعلام مساء الأربعاء.

وبذلك، وضع مالاغو حداً لـ17 يوماً من التخبط، إذ لم يكن قد مضى سوى أيام معدودة (12 يوليو) على الإعلان الرسمي عن تعيين باولو مالديني كمدير فني، مع زميله السابق في ميلان البرازيلي ليوناردو مستشاراً خاصاً له.

وعقدا مؤتمراً صحفياً قبل خمسة أيام عرضا خلاله مشروعهما لإعادة بناء كرة القدم الإيطالية بدءاً من الأكاديميات، مع إجراء محادثات مع الإسباني بيب جوارديولا لتولي مهمة التدريب.

لكن بعد أقل من أسبوع، تم التخلي عن المشروع بالكامل، بعدما استقال مالديني وليوناردو الليلة الماضية، إثر تعطيل التعاقد مع خيارهما البديل لتدريب المنتخب أندريا بيرلو، بسبب عقده كسفير عالمي لعلامة تجارية مرتبطة بموقع روسي محظور.

وبعد رحيل مالديني وليوناردو، لجأ مالاغو إلى مرشحه المفضل مانشيني، الذي يعود بعد ثلاث سنوات من مغادرته لتولي منصب أكثر ربحاً مع منتخب السعودية.

واستمرت تلك التجربة عاماً واحداً، قبل أن يتولى تدريب نادي السد القطري.

وأشرف مانشيني على تدريب المنتخب الإيطالي بين عامي 2018 و2023، وقاده إلى الفوز بكأس أوروبا في صيف 2021.

لكنه فشل أيضاً في التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد السقوط على يد مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي، الذي كان أصلاً خلف بداية الكارثة عام 2018 بالخسارة أمام السويد، ثم مرة أخرى هذا العام بالخسارة أمام البوسنة والهرسك، ليغيب أبطال العالم أربع مرات عن النهائيات لمرة ثالثة توالياً.

وإثر السقوط في ملحق نهائيات 2026، استقال جينارو جاتوزو من تدريب المنتخب، وحذا حذوه المدير العام للمنتخب جانلويجي بوفون ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم منذ عام 2018 جابرييلي غرافينا.

وسيكون رانييري، المتوج مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016، بدلاً من مالديني في منصب المدير الفني، بعدما غادر روما قبل أشهر قليلة فقط إثر خلافات مع المدرب جان بييرو جاسبريني.