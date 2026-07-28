بايرن ميونيخ عن رحيل دياز وأوليسيه: لن نرتكب هذه الحماقة

ميونيخ(أ ف ب)

اعتبر الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ يان-كريستيان دريزن أن السماح برحيل الكولومبي لويس دياز بطل الدوري الألماني لكرة القدم سيكون «حماقة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفرنسي مايكل أوليسيه سيبقى مع العملاق البافاري الموسم المقبل.

وخلال مناسبة نظمها أحد نوادي الصحافة في ميونيخ، وضع دريزن حداً للتكهنات التي تحدثت عن احتمال رحيل الجناحين الدوليين عن فريق المدرب البلجيكي فنسنت كومباني.

وارتبط اسم أوليسيه الذي كان من نجوم منتخب فرنسا في مونديال 2026، حيث وصل «الزرق» إلى نصف النهائي، منذ أسابيع بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني، فيما أشارت بعض التكهنات إلى أن دياز قد يتجه إلى الدوري السعودي في صفقة ضخمة.

وقال دريزن «من المثير للدهشة رؤية ما يُقال عندما تكون شخصياً على علم بالحقيقة. إنه أمر مثير للاهتمام».

وأفاد بأن أوليسيه سيكون «بلا شك» مع بايرن الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي اتصال على الإطلاق من ريال مدريد «ولا حتى رسالة، فاكس أو بريد إلكتروني».

وعن دياز قال: «الأمر نفسه ينطبق عليه: لا اتصالات ولا أي شيء آخر»، مضيفاً: «سيكون من الحماقة أن نفعل ذلك. لدينا فريق رائع جداً، فلندعهما يلعبان ويسجلان الأهداف».

ويرتبط كل من دياز الذي انضم إلى النادي عام 2025، وأوليسيه الوافد في عام 2024، بعقدين يمتدان حتى 2029.

وأعرب دريزن عن ثقته في أن قائد منتخب إنجلترا هاري كين سيجدد عقده الذي يصل إلى نهايته في صيف 2027، قائلاً: «هناك رغبة قوية (في التمديد) من الجانبين. سنرى كيف ستتوافق هذه الرغبة».

وسجل كين، الذي احتفل الثلاثاء بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، 61 هدفاً مع

7 تمريرات حاسمة في 51 مباراة خاضها مع بايرن في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.