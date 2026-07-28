خورفكان يطمئن جماهيره بعد إنهاء إشكالية القيد

فيصل النقبي (خورفكان)

طمأن عبدالله النجار الحمادي، رئيس شركة نادي خورفكان لكرة القدم، جماهير النادي، بشأن إنهاء الشركة الإشكالية الأخيرة المتعلقة ببعض العقود، بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة ومعالجة أسبابها، لتعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وأوضح الحمادي أن ملف تجميد القيد أُغلق بصورة كاملة بعد حل جميع المسببات المرتبطة به، إلى جانب سداد جميع المستحقات والمتأخرات المالية السابقة، مؤكداً أن الأوضاع داخل النادي مستقرة حالياً، وأن التركيز بات منصباً على مواصلة إعداد الفريق للموسم الرياضي الجديد ودوري أدنوك للمحترفين تحديداً في أفضل الظروف.

ويواصل خورفكان استعداداته للموسم الجديد في معسكره الخارجي في تركيا، وسط أجواء مستقرة، بعد إغلاق هذا الملف، بما يتيح للجهازين الفني والإداري التفرغ الكامل للتحضيرات الفنية والبدنية للفريق.