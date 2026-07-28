فيلم وثائقي يكشف عن شخصية مورينيو الحقيقية

مدريد (د ب أ)

سيكون جوزيه مورينيو المدير الفني العائد مجدداً لقيادة ريال مدريد الإسباني والملقب بـ«الاستثنائي» بطلاً لفيلم وثائقي أنتجته منصة «نتفليكس»، سيبدأ عرضه في 11 أغسطس، وسيتناول مسيرة المدرب البرتغالي.

تخطط «نتفليكس» لإنتاج سلسلة وثائقية تستعرض مسيرة مورينيو ومحطاته التدريبية مع الأندية الكبرى التي عمل بها.

ومن المقرر أن يتألف الفيلم الوثائقي من مقابلات مطولة مع مورينيو، يتحدث خلالها عن مسيرته وعلاقته بالمسؤولين وأسلوب عمله في إدارة اللاعبين، واللحظات الحاسمة في مشواره التدريبي.

وتنقل المدرب البرتغالي بين محطات بالعمل مدرباً لأندية بنفيكا وبورتو قطبي البرتغال، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، روما الإيطالي، وفناربخشة التركي.

لكن «نتفليكس» لن تكتفي خلال الفيلم الوثائقي بمورينيو فقط بل ستظهر أسماء أخرى بارزة، مثل المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون، والنجوم السابقين جون تيري، وإيكر كاسياس، وزلاتان إبراهيموفيتش، وديدييه دروجبا، ومارسيلو، وصامويل إيتو، وخافيير زانيتي الذي قال خلال الإعلان الترويجي إنه سيكشف عن شخصية مورينيو الحقيقية، وبيتر تشيك الذي قال عن المدرب البرتغالي مازحاً «إنه لاعب سيئ».

وتقرر أن يبدأ عرض فيلم «مورينيو» المكون من عدة حلقات اعتباراً من يوم 11 أغسطس.