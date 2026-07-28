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الرياضة

رغم مرور 3 أسابيع.. فريز يفشل في تجاوز الصفعة البلجيكية

رغم مرور 3 أسابيع.. فريز يفشل في تجاوز الصفعة البلجيكية
28 يوليو 2026 22:00

شارلوت (أ ب)

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اعترف حارس المرمى مات فريز بأنه لم يتجاوز بعد خروج الولايات المتحدة المفاجئ من كأس العالم 2026 بعد الهزيمة 1 - 4 أمام بلجيكا في دور الـ16، والتي أقيمت قبل 3 أسابيع، وبوضوح لا يبدو الحارس واثقاً من أنه سيتجاوز ذلك أبداً.
وقال فريز قبل مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي لكرة القدم التي ستقام غداً الأربعاء في شارلوت: «الخسائر الكبيرة في اللحظات الصعبة هي أمور لا يمكن تجاوزها أبداً؛ لأنها تبقى عالقة في ذهنك طوال مسيرتك الكروية. إنها تحفزك باستمرار طوال مسيرتك».
ارتكب فريز خطأً فادحاً في المباراة عندما اندفع خارج منطقة جزائه لإبعاد كرة طويلة، ثم تردد تحت الضغط في ركلها بعيداً.
استغل المنتخب البلجيكي خطأً فادحاً وسجّل هدفاً، ليتقدم بنتيجة 3 - 1 في الدقيقة 57، ما حسم مصير المنتخب الأميركي تقريباً.
ولم ينسَ مشجعو كرة القدم الأميركيون هذا الأمر بالنسبة لفريز.
وفي أول مباراة له في الدوري الأميركي لكرة القدم منذ كأس العالم الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أن حارس مرمى نيويورك سيتي إف سي، تعرض لصيحات استهجان من الجماهير في كل مرة لمس فيها الكرة خلال المباراة التي أقيمت في كولومبوس، أوهايو.
وقال فريز: «من المهم ألا ندع الأمور السيئة تُحدد هويتنا، ولكن أعتقد أنه من المهم أيضاً ألا ندع الأمور الجيدة تُحددها، من المهم أن نكون حاضرين باستمرار، وأن نتحلى بطاقة متواصلة».

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