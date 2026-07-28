الثلاثاء 28 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دوري كابايان» لكرة السلة ينطلق بمشاركة 100 فريق

«دوري كابايان» لكرة السلة ينطلق بمشاركة 100 فريق
28 يوليو 2026 22:14

دبي (وام)
ينطلق السبت المقبل "دوري كابايان لكرة السلة"، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ملاعب "عالم دبي للرياضة"، وتنظمه شركة "اللولو للصرافة"، بمشاركة 100 فريق، في أكبر بطولة لكرة السلة مخصصة للجالية الفلبينية على مستوى الدولة.
وأوضح مجلس دبي الرياضي أن تنظيم البطولة يأتي انسجاماً مع مبادرة "فخورين بالإمارات"، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، في إطار دعم المبادرات الرياضية المجتمعية التي تعزز التواصل بين أفراد الجاليات المقيمة في الدولة، وتوفر بيئة رياضية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتشجيع ممارسة النشاط البدني.
ويشارك في البطولة 100 فريق، يضم كل منها 15 لاعباً وإدارياً ومدرباً، على أن تتولى لجنة متخصصة تصفية الفرق واختيار 24 فريقاً للتأهل إلى المرحلة النهائية، التي تقام منافساتها على ملاعب "عالم دبي للرياضة" وصالة نادي "شباب الأهلي"، قبل تتويج أول بطل في تاريخ الدوري.

أخبار ذات صلة
القمة العالمية للرياضة تجمع النخبة في نهائي مونديال 2026
«دبي الرياضي» واتحاد السلة يتعاونان لتطوير الأكاديميات
الجالية الفلبينية
مجلس دبي الرياضي
عالم دبي للرياضة
آخر الأخبار
هنادي الكندري
الترفيه
هنادي الكندري.. في «الحضانة»
اليوم 22:32
«دوري كابايان» لكرة السلة ينطلق بمشاركة 100 فريق
الرياضة
«دوري كابايان» لكرة السلة ينطلق بمشاركة 100 فريق
اليوم 22:14
صقر غباش
علوم الدار
صقر غباش ونبيه بري يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والعلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان
اليوم 22:11
الذكاء الاصطناعي يفسر أسرار تقلبات الأسهم عقب إعلانات الأرباح
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يفسر تحركات أسعار الأسهم
اليوم 22:02
رغم مرور 3 أسابيع.. فريز يفشل في تجاوز الصفعة البلجيكية
الرياضة
رغم مرور 3 أسابيع.. فريز يفشل في تجاوز الصفعة البلجيكية
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©