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الرياضة

وزارة الرياضة تشيد بإنجاز حسين شوقي في «آسيوية السباحة»

حسين شوقي.. موهبة واعدة تواصل رفع راية الرياضة الإماراتية (من المصدر)
29 يوليو 2026 01:04

دبي (الاتحاد)

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أشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بإنجاز البطل حسين شوقي، لاعب نادي أبوظبي للرياضات المائية وسباح منتخب الإمارات الوطني، بتحقيقه ذهبية سباق 50 متراً حرة وفضية سباق 50 متراً فراشة ضمن منافسات بطولة آسيا الثانية عشرة للفئات العمرية للسباحة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الإنجازات التي يُحققها حسين شوقي تعكس نجاح رؤية اللجنة في رعاية ودعم المواهب الشابة، مُشيراً إلى أن اللجنة تواصل العمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الرياضيين الواعدين عبر توفير أفضل مقومات التطور لهم التي تسهم في الوصول إلى منصات التتويج في شتى المحافل الرياضية.
وقال: «نفخر بما يقدمه حسين شوقي من مستويات متميزة وما يحققه من إنجازات ترفع اسم دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية. ويجسد هذا النجاح ثمرة التعاون بين مختلف مكونات المنظومة الرياضية الوطنية».
ومنذ انضمامه إلى اللجنة، حقق البطل الذهبي حسين شوقي نتائج متميزة في مختلف المشاركات، حيث عزز حضوره ضمن نخبة السباحين الصاعدين على المستوى الآسيوي، بذهبية سباق 50 متراً فراشة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين عام 2025، محققاً أفضل رقم للسباق في تاريخ منافسات الدورة، التي خاض خلالها 3 نهائيات في أقل من 24 ساعة، كما تمكن أيضاً من تحقيق الميدالية البرونزية بسباق 50 متراً حرة في الدورة نفسها، إلى جانب تحقيقه عدداً من الميداليات الأخرى المحلية والدولية، بما يؤكد مكانته كرياضي له مستقبل واعد في رفع راية الرياضة الإماراتية في المحافل العالمية.
ويؤكد إنجاز حسين شوقي في بطولة آسيا للفئات العمرية استمرار حضور رياضة الإمارات المتنامي على الساحة الدولية لا سيما في السباحة، كما يعكس الدور المحوري لمنظومة رعاية المواهب الرياضية بقيادة وزارة الرياضة ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضة الوطنية في بناء جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المسابقات.

وزارة الرياضة
سهيل بن بطي
السباحة
بطولة آسيا للسباحة
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