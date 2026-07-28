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الرياضة

نوير يحدد موعد اعتزاله

نوير يحدد موعد اعتزاله
28 يوليو 2026 23:41

برلين (د ب أ)

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تحدث حارس المرمى المخضرم وقائد نادي بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير، للمرة الأولى بوضوح عن تحديد موعد اعتزاله النهائي لكرة القدم، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون الأخير له في الملاعب، لينهي مسيرة حافلة تمتد لـ 21 موسماً في الدوري الألماني، خاض خلالها 16 موسماً مع بايرن ميونيخ وخمسة مواسم مع شالكه.
وقال نوير البالغ من العمر 40 عاماً في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة «بيلد»، إن التوجه الأقرب هو اعتزال اللعب نهائياً مع نهاية عقده في صيف عام 2027.
وأوضح نوير المتوج بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا أنه كان قريباً من اتخاذ قرار الاعتزال، أثناء فترة التفاوض بشأن تمديد عقده مع النادي البافاري، مشيراً إلى أنه كان يميل بنسبة 85% إلى الاعتزال، لكنه قرر في النهاية تمديد مسيرته لفترة أخرى.
ويرغب نوير في ختام مسيرته الكروية بشكل مثالي في الخامس من يونيو 2027، بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، طامحاً للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2013 و2020.

مانويل نوير
بايرن ميونيخ
كأس العالم
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