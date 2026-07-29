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الرياضة

الإصابة تستدعي الإيقاف بحكم المحكمة في البرازيل

الإصابة تستدعي الإيقاف بحكم المحكمة في البرازيل
29 يوليو 2026 08:20

ريو دي جانيرو (أ ف ب)
عاقبت المحكمة الرياضية البرازيلية المدافع البرازيلي فيكتور جابريال حتى تعافي اللاعب الذي تسبب في إصابته، وذلك بعد تدخله العنيف خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم.
وطُرد جابريال، لاعب إنترناسيونال بورتو أليجري، الأربعاء الماضي بعدما أصاب جابريال بيك خلال محاولة استخلاص الكرة.
ويعاني مهاجم كروزيرو من كسر في عظمة الساق اليسرى، وتُقدر مدة غيابه بين ثلاثة وأربعة أشهر.
وقضت المحكمة العليا الرياضية بإيقاف جابريال (22 عاماً) ست مباريات كحد أدنى، مع "تمديد العقوبة حتى عودة بيك إلى التدريبات"، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 180 يوماً، مع إمكانية استئناف هذا القرار.
ودافع فيكتور جابريال عن نفسه وأنه لم تكن لديه أي نية لإصابة منافسه، زاعماً أن "أرضية الملعب كانت زلقة ومبتلة" ومنعته من السيطرة على حركته ما تسبب بهذه الإصابة.
وأضاف: "كانت حقاً لقطة مؤسفة. اعتذرت له وقدمت له كل دعمي".
من جهتها، شددت جهة الادعاء على أن تدخل جابريال على بيك كان ينطوي على مخاطرة، رغم إقرارها بأنه "لم تكن هناك نية" لإلحاق الأذى بمنافسه.

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