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الرياضة

الزمالك يعيد تعيين معتمد جمال مديراً فنياً للفريق

الزمالك يعيد تعيين معتمد جمال مديراً فنياً للفريق
29 يوليو 2026 09:15

القاهرة (د ب أ)
أعلن مجلس إدارة الزمالك المصري استمرار معتمد جمال مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، مع منحه كافة الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق .
وقال الزمالك في بيان رسمي إنه تقرر قبول استقباله استقالة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، تقديراً لما بذله من جهد خلال فترة عمله، مع إقامة حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي."
وأضاف: "تقرر أيضاً الإبقاء على معتمد جمال مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح، بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري، مع انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد".

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