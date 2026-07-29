الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ووريرز» يقاوم إخفاق ضمّ ليبرون بتمديد عقد جرين

«ووريرز» يقاوم إخفاق ضمّ ليبرون بتمديد عقد جرين
29 يوليو 2026 09:41

لوس أنجلوس (أ ف ب)
أعاد جولدن ستايت ووريرز التعاقد مع المخضرم درايموند جرين لمدة عام واحد مقابل 28 مليون دولار، بعدما أخفق في ضمّ الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) ليبرون جيمس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
ورفض جرين المتوج أربع مرات بلقب "أن بي أيه"، الشهر الماضي العقد عينه، وذلك بهدف منح ووريرز مرونة مالية أكبر، تحت قيود سقف الرواتب عندما كان يسعى للتعاقد مع جيمس كلاعب حرّ.
لكن بعد انضمام جيمس هذا الأسبوع إلى صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، اتفق كلّ من جرين وجولدن ستايت على توقيع العقد بالشروط السابقة.
وأمضى المهاجم البالغ 36 عاماً والحائز على ذهبيتين أولمبيتين في ريو دي جانيرو وطوكيو مع منتخب الولايات المتحدة، كامل مسيرته مع ووريرز منذ اختياره في درافت الدوري الأميركي للمحترفين عام 2012.
كما لعب دوراً أساسياً إلى جانب نجوم مثل ستيفن كوري خلال الحقبة الذهبية، التي شهدت تتويج ووريرز باللقب في 2015 و2017 و2018 و2022.
ورغم أنه لم يعد يُسجّل النقاط بالشكل المنتظم عينه كما في ذروة مسيرته، لا يزال جرين قائداً وعنصراً دفاعياً حيوياً للفريق.
وبحسب التقارير، تخلّى الشهر الماضي عن خيار التمديد المنصوص عليه في عقده، لمنح فريقه مرونة مالية أكبر في التعاقد مع جيمس، على أن يُوقّع عقداً جديداً طويل الأمد بقيمة سنوية أقل إذا تكللت مساعي ضمّ "الملك" بالنجاح.
بل إن جرين وجّه دعوة مباشرة إلى جيمس لإقناعه بالانضمام. وقال في إحدى حلقات البودكاست مؤخراً إنه أمضى بعض الوقت مع الهداف التاريخي للدوري واغتنم "الفرصة لتقديم عرضي عليه".
وفي حين سيبقى جرين في صفوف ووريرز، لا تزال الشائعات تتواصل حول استهداف كوري من قبل أندية منافسة، من بينها ميامي هيت.
وأمضى كوري البالغ 38 عاماً والمتوج مرتين بجائزة أفضل لاعب في الدوري، هو الآخر كامل مسيرته مع ووريرز، وسيصبح قريباً مؤهلاً لتمديد عقده لمدة عامين مقابل 137 مليون دولار.

أخبار ذات صلة
لماذا تنازل ليبرون جيمس عن 93% من راتبه؟
ترامب يهاجم ليبرون جيمس
جولدن ستايت ووريورز
ليبرون جيمس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
آخر الأخبار
«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ
الرياضة
«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ
اليوم 12:33
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
علوم الدار
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
اليوم 12:09
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
الرياضة
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
اليوم 11:48
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
اليوم 11:47
المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
الرياضة
المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©