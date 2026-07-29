«ووريرز» يقاوم إخفاق ضمّ ليبرون بتمديد عقد جرين

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعاد جولدن ستايت ووريرز التعاقد مع المخضرم درايموند جرين لمدة عام واحد مقابل 28 مليون دولار، بعدما أخفق في ضمّ الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) ليبرون جيمس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ورفض جرين المتوج أربع مرات بلقب "أن بي أيه"، الشهر الماضي العقد عينه، وذلك بهدف منح ووريرز مرونة مالية أكبر، تحت قيود سقف الرواتب عندما كان يسعى للتعاقد مع جيمس كلاعب حرّ.

لكن بعد انضمام جيمس هذا الأسبوع إلى صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، اتفق كلّ من جرين وجولدن ستايت على توقيع العقد بالشروط السابقة.

وأمضى المهاجم البالغ 36 عاماً والحائز على ذهبيتين أولمبيتين في ريو دي جانيرو وطوكيو مع منتخب الولايات المتحدة، كامل مسيرته مع ووريرز منذ اختياره في درافت الدوري الأميركي للمحترفين عام 2012.

كما لعب دوراً أساسياً إلى جانب نجوم مثل ستيفن كوري خلال الحقبة الذهبية، التي شهدت تتويج ووريرز باللقب في 2015 و2017 و2018 و2022.

ورغم أنه لم يعد يُسجّل النقاط بالشكل المنتظم عينه كما في ذروة مسيرته، لا يزال جرين قائداً وعنصراً دفاعياً حيوياً للفريق.

وبحسب التقارير، تخلّى الشهر الماضي عن خيار التمديد المنصوص عليه في عقده، لمنح فريقه مرونة مالية أكبر في التعاقد مع جيمس، على أن يُوقّع عقداً جديداً طويل الأمد بقيمة سنوية أقل إذا تكللت مساعي ضمّ "الملك" بالنجاح.

بل إن جرين وجّه دعوة مباشرة إلى جيمس لإقناعه بالانضمام. وقال في إحدى حلقات البودكاست مؤخراً إنه أمضى بعض الوقت مع الهداف التاريخي للدوري واغتنم "الفرصة لتقديم عرضي عليه".

وفي حين سيبقى جرين في صفوف ووريرز، لا تزال الشائعات تتواصل حول استهداف كوري من قبل أندية منافسة، من بينها ميامي هيت.

وأمضى كوري البالغ 38 عاماً والمتوج مرتين بجائزة أفضل لاعب في الدوري، هو الآخر كامل مسيرته مع ووريرز، وسيصبح قريباً مؤهلاً لتمديد عقده لمدة عامين مقابل 137 مليون دولار.