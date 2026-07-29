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الرياضة

«المقام» يستهدف لقب «جروسر برايس» الألماني ويترقب الأمطار

«المقام» يستهدف لقب «جروسر برايس» الألماني ويترقب الأمطار
29 يوليو 2026 10:30

عصام السيد (أبوظبي)
يأمل المدرب إد ووكر أن تهطل الأمطار في ألمانيا ليتمكن جواده "المقام " الاستفادة من زيادة مسافة السباق استعداداً للمنافسة على لقب سباق "جروسر برايس فون برلين" في هوبجارتن بألمانيا.
بعد أن أدى جفاف أرضية المضمار إلى استبعاد ابن "لوب دي فيجا" من سباق "كينج جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس" في أسكوت، سيركز المدرب من لامبورن الآن على المشاركة الأولى في سباق الفئة الأولى لمسافة ميل ونصف في 9 أغسطس.
وعلى الرغم من خسارته في سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" في رويال أسكوت في مشاركته الأخيرة، إلا أن المهر المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم أظهر موهبته، عندما حقق فوزاً تاريخياً في أعلى المستويات عند عودته في سباق "تاترسالز جولد كاب" في كوراه.
قال ووكر: "ما لم تكن أرضية المضمار مناسبة له، لما شاركنا في سباق الملك جورج، فهو سباقٌ صعبٌ للغاية.
"قد نخوض به سباقاً لمسافة ميل ونصف في ألمانيا، لنرى إن كنا سنشارك في سباق قوس النصر أو سباق الأبطال في نهاية الموسم.
"الجميع يؤكد لي أنه يُفضّل سباق الميل ونصف، لذا إذا كانت أرضية المضمار مناسبة، فقد نخوض به هناك."
وبينما تُعدّ رحلة ألمانيا الفرصة المُحتملة التالية لووكر لإعادة المقام إلى المضمار، يُقرّ بأنه سيُغريه سباق جودمونت الدولي في يورك، إذا كانت أرضية المضمار لينة، أو سينتظر حتى سباق رويال بحرين الأيرلندي للأبطال في ليوباردستاون.
وأضاف: "سأراهن على جودمونت إذا كانت الأرضية لينة، لكن احتمالية حدوث ذلك ضئيلة على الأرجح.
"ربما يكون سباق الأبطال الأيرلندي هو سباقه المفضل، وقد نضطر للانتظار حتى ذلك الحين إذا لم تتحسن الأحوال الجوية قبل ذلك.
"لقد فاز في أول مشاركة له هذا العام ضد خيول شاركت في سباقات سابقة، لذا إذا كان علينا الانتظار، فعلينا الانتظار."

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