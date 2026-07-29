بيدرو «المتعطش» يبحث عن بصمة تشيلسي

سيدني(أ ف ب)

قال المدرب الإسباني الجديد لتشيلسي تشابي ألونسو، إن المهاجم جواو بيدرو "متعطش جداً" لإثبات نفسه بعد استبعاده من تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك عقب تألقه بتسجيل ثلاثية في المباراة الأولى للفريق الإنجليزي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وضم تشيلسي اللاعب البالغ 24 عاماً من مواطنه برايتون قبل عام، وسجّل 20 هدفاً ضمن كافة المسابقات خلال موسمه الأول في ستامفورد بريدج، لينال جائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب تصويت مشجعي النادي.

لكن براعته أمام المرمى لم تكن كافية لحجز مكان له في تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم.

ويرى ألونسو أن بيدرو الذي سجّل ثلاثية خلال تسع دقائق بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني في فوز تشيلسي على وسترن سيدني واندررز الأسترالي 6-4 الثلاثاء، أظهر حماساً كبيراً في التدريبات.

وقال ألونسو "إنه متعطش جداً. جواو مصمم للغاية على تقديم موسم رائع. بعد عام مميز سجّل خلاله الكثير من الأهداف، أعتقد أنه يريد مواصلة التسجيل أكثر فأكثر. لكن علينا مساعدته، لأنه لا يستطيع القيام بذلك بمفرده".

وأضاف "سيكون هناك لاعبون من حوله، وعليهم أيضاً أن يتحلّوا بالرغبة عينها في التسجيل. لا يتعلق الأمر بالمهاجم فقط، لكن في كل مرة نفوز ويسجل مهاجمنا، أشعر بالسعادة".

وتشير تقارير إلى أن تشيلسي يسعى للتخلي عن بعض المهاجمين بعد التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي مورجان روجرز من مواطنه أستون فيلا، لكن من شبه المؤكد أن بيدرو لن يكون من بينهم.

وقال اللاعب إنه يشعر بحرية أكبر تحت قيادة ألونسو، النجم السابق لليفربول الذي أوكلت إليه مهمة إعادة تشيلسي إلى المنافسة على القمة، وذلك بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز العاشر المخيب للآمال في "البريميرليج".

وقال بيدرو "إنه مدرب منفتح جداً. نتحدث كثيراً. أشعر بالحرية. عندما ألعب في الخط الأمامي، أتحرك كثيراً، لذا، يمنحني هذا الخيار. ألعب أحياناً على الجهة اليسرى وأحيانا في العمق. هذا ما تعلمته منه".

وتابع "أريد الوصول إلى أعلى مستوى ممكن مع الفريق. أحاول دائماً التسجيل لمساعدة فريقي، وآمل أن يكون الموسم المقبل أفضل من الموسم الماضي".

وفي حين تألق بيدرو، بدا زميله المهاجم ليام ديلاب أقل حيوية في المقدمة، وواجه صعوبة في صناعة الفرص ضمن فريق شاب، قبل استبداله بعد مرور 60 دقيقة.

وارتبط اسم ديلاب بالانتقال إلى إيفرتون، لكن ألونسو أكد أنه "يقدم أداءً جيداً".

وقال المدرب الإسباني عن الدولي الإنجليزي في الفئات العمرية "أراه في حالة معنوية جيدة، ولديه رغبة كبيرة في الوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة واستعادة إيقاع المباريات والشعور بالراحة، وهو يؤدي بشكل جيد".

ورغم بعض الهفوات الدفاعية وغياب الانسجام الكامل المعتاد في بداية الموسم، رأى ألونسو أن أول مباراة له على مقاعد بدلاء تشيلسي كانت مشجعة، خصوصاً مع عدم وجود إصابات بارزة.

وأكمل "كلما واجهنا مواقف صعبة ونجحنا في إيجاد الحلول، أصبحنا فريقاً أفضل. ومن هذه الناحية، ستكون هذه المباراة الودية مفيدة لنا".

ويواصل تشيلسي جولته التحضيرية بمواجهة ودية أمام غريمه اللندني توتنهام هوتسبر في سيدني السبت، قبل مباريات أخرى في هونج كونج وإندونيسيا وماليزيا.