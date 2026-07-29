880 مشاركاً في «الألعاب الشتوية» بمهرجان الشيخ زايد الصيفي

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، استقطاب 880 مشاركاً ومشاركة أسبوعياً بفعالياته للتعلم والتدريب، والتي تستمر حتى أغسطس المقبل، بمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، في منطقة الوثبة.

وأكد حمد الشرياني، المدير التنفيذي للنادي، أن المشاركة المميزة في المهرجان، من خلال إدارة وتشغيل صالة التزلُّج في المدينة الترفيهية، تُعزّز الدور النوعي في الإسهام بدعم نجاح المبادرات المجتمعية، من خلال توفير 8.400 فرصة تدريبية لزوّار المهرجان، وتقديم 6 حصص متنوِّعة لتعلُّم التزلّج وهوكي الجليد والتزلّج الاستعراضي.

وأثنى على التفاعل الواسع مع الفعاليات التدريبية، بوجود مدرّبين متخصصين، وشغف الطلبة والزوّار بهذه الرياضة، والتعاون المثمر مع إدارة المهرجان والشركاء، لتوفير تجربة مميزة تسهم في تعزيز تناغم العقل مع الحركة، للارتقاء بالمهارات والقدرات للمشاركين، وتقديم تجربة صيفية متكاملة تُركّز على تنمية مهارات الطلبة والزوّار.