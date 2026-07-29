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الرياضة

المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة

المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
29 يوليو 2026 11:45

أبوظبي (وام)
تتواصل فعاليات المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، للعام الثالث على التوالي، والتي تقام خلال الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل في مقرها بأبوظبي، تحت شعار «نكتشف المواهب»، بمشاركة أكثر من 160 مشاركاً ومشاركة.
وأكد عبدالله التميمي ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن المعسكر الصيفي، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات، تم تجهيزه بما يتناسب مع الفئات العمرية كافة، بجانب استحداث لعبة البولينج، وتقديم ورش لتعليم أساسيات اللعبة وتطوير مهارات المشتركين والمشتركات، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الحصص الرياضية والأنشطة الثقافية من قبل مدربين مختصين.
وذكر أن المعسكر يوفّر خدمات طبية شاملة، إضافة إلى الورش التوعوية للأطفال بالشراكة مع الجهات الحكومية، لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة للأطفال من كافة الجوانب في البرنامج الصيفي.
وأشار إلى توفير المرافق الخارجية في مقر الأكاديمية مثل مضمار الجري بجانب ملعبي كرة القدم والبادل، لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة في بيئة رياضية متكاملة، ودعم مشاركتها المستمرة في الأنشطة البدنية تزامناً مع «عام الأسرة» 2026.
ولفت إلى افتتاح مكتبة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية مؤخراً، والتي تؤكد التزام الأكاديمية بتعزيز الثقافة والرياضة للمرأة، ونشر ثقافة القراءة والتعلم المستمر، وتعزيز الوعي المعرفي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وتوفير منصة داعمة لبناء مجتمع أكثر معرفة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية.

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