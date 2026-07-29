بوتابوفا تطيح فينوس وليامز في بطولة مبادلة للتنس

واشنطن (د ب أ)

فازت النمساوية أناستازيا بوتابوفا على الأميركية فينوس وليامز 6/ 3 و6/ 3، في مباراة الدور الأول ببطولة مبادلة المفتوحة للتنس للسيدات.

واحتاجت بوتابوفا إلى ساعة و15 دقيقة لكي تتغلب على وليامز، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وقال بوتابوفا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: «لا أجد كلمات لوصف شعوري، لأنني منذ طفولتي كنت أشاهدها وهي تفوز بكل تلك البطولات، والآن ألعب ضدها. أنا سعيدة للغاية لأنني حظيت بفرصة مواجهتها. إنها لاعبة مذهلة».

ولم يمنحها هذا الفوز لحظة لا تُنسى فحسب، بل أنهى أيضاً سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وأربع هزائم في آخر خمس مباريات، منذ انتصارها على كوكو جوف في الدور الثالث من بطولة رولان جاروس.

وسوف تحصل بوتابوفا على فرصة لتحويل هذا الانتصار إلى بداية سلسلة انتصارات، عندما تواجه في الدور الثاني المصنّفة الرابعة ديانا شنايدر

وفي مباراة أخرى فازت البولندية ماجدلينا فريتش على الأميركية آن لي 6/ 4 و6/ 3.

وفي منافسات الرجال، فاز التشيكي ياكوب مينشيك على الأميركي تريفور سفاجدا 6/ 2 و6/ 7 و6/ 3 في الدور الأول.

ويلتقي مينشيك في الدور الثاني مع أميركي آخر هو براندون ناكاشيما.