الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال

ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
29 يوليو 2026 11:48

باريس (أ ف ب)
أراد الجميع رؤية زين الدين زيدان مدرباً للمنتخب خلفاً لديدييه ديشامب، لدرجة "أننا لم نتحدث معه عن المال"، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، غداة تعيين بطل مونديال 1998 لتولي المهمة.
وقال ديالو "بكل صدق، لا يتعلّق الأمر بالمال"، وذلك في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" رداً على سؤال بشأن راتب زيدان مع المنتخب الفرنسي.
وستُحدد رواتب مسؤولي الاتحادات الرياضية في فرنسا بسقف أقصى قدره 450 ألف يورو سنوياً، ما لم تُمنح استثناءات وزارية، عقب إقرار إصلاح الرياضة الاحترافية في 21 يوليو.
وأضاف "التقيت زيدان في فبراير 2025. لم نتحدث عن المال. تحدثنا عن الرغبة، عن اتحاد يريد أن يفوز المنتخب الفرنسي، وعن لاعب يحلم بـ+الأزرق+. ولم نتحدث عن المال"، رافضاً الكشف عن راتب من خلف زميله السابق ديشامب الذي أمضى 14 سنة ناجحة مع المنتخب، أحرز خلالها لقب مونديال 2018 ووصل إلى نهائي 2022 ونصف نهائي 2026.
وتابع "أعتقد أن هذا ليس ما ينتظره جمهورنا. ما ينتظره جمهورنا هو رؤية زيدان على المقعد (بجانب الملعب)، ورؤية المنتخب الفرنسي يفوز، وضمان أن تتحقق هوية منتخبنا الفرنسي المتمثلة في توحيد الفرنسيين خلفه من خلال الانتصارات".
وعن الأهداف المحددة لزيدان، بدا ديالو متحفظاً أيضاً، مع تشديده على ضرورة التعامل بجدية مع جميع المباريات، وإلا فإن المنتخب قد يدخل في دوامة سلبية على غرار إيطاليا.
وقال "عندما نشارك في بطولة كبرى، يجب أولاً التأهل إليها. وعندما أرى نتائج عدد من جيراننا... (فمثلا) إيطاليا، لم تتأهل إلى كأس العالم ثلاث مرات متتالية. لذا، يجب دائماً التحلي باليقظة من هذه الناحية. وبعد ذلك، عندما نبلغ النهائيات، يكون الهدف التقليدي هو الوصول إلى المربع الأخير (نصف النهائي)".
وختم "وعندما تكون منافساً، كما حال زين الدين زيدان ولاعبي المنتخب الفرنسي، فإن الهدف هو الفوز. وبالتالي، فإن مهمتنا خلال الأعوام الأربعة المقبلة ستكون بذل كل ما في وسعنا من أجل إحراز الألقاب".

 

أخبار ذات صلة
رسمياً الاتحاد الفرنسي يعلن تعيين زيدان مدرباً للمنتخب
الحادية عشرة من صباح الثلاثاء.. زيدان يتنفس الصعداء
زين الدين زيدان
ديدييه ديشامب
منتخب فرنسا
آخر الأخبار
«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ
الرياضة
«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ
اليوم 12:33
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
علوم الدار
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
اليوم 12:09
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
الرياضة
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
اليوم 11:48
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
اليوم 11:47
المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
الرياضة
المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©