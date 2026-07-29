«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ

زيوريخ (رويترز)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة (ئي.إس.بي.إن)، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يتجه ​إلى عقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 55 اتحاداً، لمناقشة مقترح الاتحاد ⁠الدولي (الفيفا) ببيع حصص في كيان جديد ​تابع له لمستثمرين خارجيين.

وكان الفيفا قد ​أعلن ‌أمس، عزمه إنشاء ⁠كيان ​جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار، يتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي ينظمها، مع طرح ‌ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهم ‌هذا الكيان لمستثمرين خارجيين. وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من اليويفا، الذي ​اتهم الهيئة الدولية بوضع "روح" اللعبة للبيع.

وبموجب الخطة، سينشئ الفيفا كياناً جديداً يحمل اسم (فيفا فوروارد إنتربرايز)، يتولى الإشراف على الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات.

وسيحتفظ ‌الفيفا، الذي نظم مؤخراً ​كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة، بالسيطرة على الكيان ​الجديد، لكنه ‌يعتزم ⁠طرح ‌حصة أقلية منه لمستثمرين خارجيين ‌بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

وذكرت ⁠كل من شبكة (ئي.إس.بي.إن) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ​أن اجتماع اليويفا سيعقد افتراضياً، وسيهدف إلى بلورة خطة عمل للهيئة الأوروبية المشرفة على كرة القدم في القارة.