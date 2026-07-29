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الرياضة

«ابدأ رحلتك».. رفع الأثقال تنطلق عبر «صيف أبوظبي»

«ابدأ رحلتك».. رفع الأثقال تنطلق عبر «صيف أبوظبي»
29 يوليو 2026 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت فعالية «ابدأ رحلتك في رفع الأثقال»، التي ينظّمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال في مركز أدنيك أبوظبي «أرض المعارض»، ضمن فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.
وتهدف الفعالية إلى تعريف زوّار الحدث برياضة رفع الأثقال، من خلال متابعة تدريبات لاعبي النادي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الكبار لخوض اختبارات وتجارب عملية في اللعبة، فضلاً عن تنظيم ألعاب ترفيهية للأطفال، وسط أجواء رياضية ممتعة تناسب مختلف أفراد الأسرة.
ويستقبل جناح نادي أبوظبي لرفع الأثقال الزوّار يومياً على فترتين، الأولى من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً، فيما تقام الثانية من الخامسة وحتى الثامنة مساءً.
وأكد ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي لرفع الأثقال، أن فعالية «ابدأ رحلتك في رفع الأثقال» تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي ينظّمها النادي لتعزيز التفاعل مع المجتمع، والتعريف باللعبة، واستقطاب المواهب الجديدة.
وقال: «وجودنا ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، إلى جانب العديد من الألعاب الأخرى، يُسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، ويُمثل إضافة مجتمعية من خلال توفير بيئة رياضية جاذبة خلال فصل الصيف».
وأضاف: «تقام تدريبات لاعبي النادي يومياً في أرض المعارض طوال فترة الفعالية، وهو ما يتيح للجمهور فرصة التعرف بصورة أكبر إلى رياضة رفع الأثقال، واستكشافها عن قرب من خلال التجربة والممارسة الفعلية».

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