الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يلاقي مونتنيجرو.. «أبيض الناشئين» يتعادل مع قيرغيزستان في ودية صربيا

يلاقي مونتنيجرو.. «أبيض الناشئين» يتعادل مع قيرغيزستان في ودية صربيا
29 يوليو 2026 16:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تعادل منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2010 مع نظيره منتخب قيرغيزستان 1-1، في التجربة الودية الأولى ضمن معسكر «أبيض الناشئين» المقام حالياً في صربيا، والذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل، ويتضمن ثلاث مباريات ودية، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، والمقررة في نوفمبر المقبل، فيما تقام النهائيات خلال الفترة من 12 إلى 29 مايو 2027.
ويستكمل «أبيض الناشئين» تجاربه الودية في المعسكر بخوض مباراتين أمام منتخب مونتنيجرو يومي 31 يوليو و3 أغسطس، وذلك على استاد رادومير أنتيتش في مدينة أوجيتسه الصربية، قبل عودة البعثة إلى الإمارات في 4 أغسطس.
وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد اختتم الخميس الماضي معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، والذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو، وأدى خلاله عدداً من الحصص التدريبية المسائية على ملعب ذياب عوانة، إلى جانب تدريبات استشفائية داخل الصالة المغطاة خلال الفترة الصباحية.
ويشرف على «أبيض الناشئين» الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، الذي سبق له قيادة منتخب مواليد 2008 إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية، ومن ثم التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر خلال العام ذاته، إضافة إلى قيادة منتخب مواليد 2009 في نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية، والتي ودعها من الدور الأول.
وضمّت قائمة «أبيض الناشئين» لمعسكر صربيا 27 لاعباً، هم: عمار ياسر النصيرات، إسماعيل صالح العلي، فارس سعيد عتيق، سلطان جوهر علي (حراسة المرمى)، زايد سالم الحمادي، ميثم أحمد الغيلاني، خميس إبراهيم سالم، عمر سعيد روباري، سلطان حمد العبدولي (الدفاع)، عبدالله سعيد البلوشي، سهيل أحمد العزيزي، كريستيان موجومباني، منصور محمد آل علي، ليث رمزي الدباس، سالم جمال باني، صلاح الدين أحمد افيظي، أحمد علي عيسى، مايد حمد الفلاسي، بنيامين أفغان، محمد بن صبيح، حمزة سويد (الوسط)، سالم فهد الظنحاني، ليف كوزنيتسوف، ريان درويش، محمد غانم المري، سيف الله عمرو، وعمر أحمد سالم (الهجوم).

أخبار ذات صلة
«أبيض الناشئين» يرفع الجاهزية بـ3 وديات في صربيا
منتخب ناشئات الكرة يشارك في أكبر نُسخة من تصفيات كأس آسيا
تصفيات كأس آسيا
منتخب الناشئين
آخر الأخبار
بلاتر ينتقد خطة بيع حصة في كأس العالم للمستثمرين
الرياضة
بلاتر ينتقد خطة بيع حصة في كأس العالم للمستثمرين
اليوم 19:51
«الفيفا» يمنح أعضاءه حتى 19سبتمبر للموافقة على مشروعه الجديد
الرياضة
«الفيفا» يمنح أعضاءه حتى 19سبتمبر للموافقة على مشروعه الجديد
اليوم 19:50
الشارقة يختتم ودياته في سلوفينيا قبل العودة إلى الدولة
الرياضة
الشارقة يختتم ودياته في سلوفينيا قبل العودة إلى الدولة
اليوم 19:15
سعود بن صقر يعزي في وفاة سالم بن هاشل الطنيجي
علوم الدار
سعود بن صقر يعزي في وفاة سالم بن هاشل الطنيجي
اليوم 19:10
«ناسداك دبي» تسجل 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت
اقتصاد
«ناسداك دبي» تسجل 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بـ 13.8 مليار دولار في النصف الأول
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©