يلاقي مونتنيجرو.. «أبيض الناشئين» يتعادل مع قيرغيزستان في ودية صربيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تعادل منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2010 مع نظيره منتخب قيرغيزستان 1-1، في التجربة الودية الأولى ضمن معسكر «أبيض الناشئين» المقام حالياً في صربيا، والذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل، ويتضمن ثلاث مباريات ودية، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، والمقررة في نوفمبر المقبل، فيما تقام النهائيات خلال الفترة من 12 إلى 29 مايو 2027.

ويستكمل «أبيض الناشئين» تجاربه الودية في المعسكر بخوض مباراتين أمام منتخب مونتنيجرو يومي 31 يوليو و3 أغسطس، وذلك على استاد رادومير أنتيتش في مدينة أوجيتسه الصربية، قبل عودة البعثة إلى الإمارات في 4 أغسطس.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد اختتم الخميس الماضي معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، والذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو، وأدى خلاله عدداً من الحصص التدريبية المسائية على ملعب ذياب عوانة، إلى جانب تدريبات استشفائية داخل الصالة المغطاة خلال الفترة الصباحية.

ويشرف على «أبيض الناشئين» الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، الذي سبق له قيادة منتخب مواليد 2008 إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية، ومن ثم التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر خلال العام ذاته، إضافة إلى قيادة منتخب مواليد 2009 في نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية، والتي ودعها من الدور الأول.

وضمّت قائمة «أبيض الناشئين» لمعسكر صربيا 27 لاعباً، هم: عمار ياسر النصيرات، إسماعيل صالح العلي، فارس سعيد عتيق، سلطان جوهر علي (حراسة المرمى)، زايد سالم الحمادي، ميثم أحمد الغيلاني، خميس إبراهيم سالم، عمر سعيد روباري، سلطان حمد العبدولي (الدفاع)، عبدالله سعيد البلوشي، سهيل أحمد العزيزي، كريستيان موجومباني، منصور محمد آل علي، ليث رمزي الدباس، سالم جمال باني، صلاح الدين أحمد افيظي، أحمد علي عيسى، مايد حمد الفلاسي، بنيامين أفغان، محمد بن صبيح، حمزة سويد (الوسط)، سالم فهد الظنحاني، ليف كوزنيتسوف، ريان درويش، محمد غانم المري، سيف الله عمرو، وعمر أحمد سالم (الهجوم).