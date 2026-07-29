كلباء يخسر تجربة الفيصلي الودّية بمعسكر النمسا

فيصل النقبي (كلباء)

خسر فريق كلباء مباراته الودّية الثانية أمام الفيصلي السعودي بنتيجة 2-1، خلال معسكره الخارجي المقام في النمسا، في مواجهة قوية ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

واستفاد الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني فيكتور سانشيز من اللقاء، في الوقوف على مستويات أكبر عدد من اللاعبين، ومنح الفرصة لمختلف العناصر للمشاركة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية، إلى جانب تقييم أداء اللاعبين في مختلف المراكز.

وكان كلباء قد استهل مبارياته الودية في المعسكر بفوز كبير على السيلية القطري بنتيجة 5-1، في بداية إيجابية عكست تطور جاهزية الفريق خلال فترة الإعداد.

ويواصل كلباء معسكره الخارجي حتى الأول من أغسطس المقبل، قبل العودة إلى أرض الوطن لبدء المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد، والتي تسبق انطلاق الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، وسط تطلع الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية.