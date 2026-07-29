الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يخسر تجربة الفيصلي الودّية بمعسكر النمسا

كلباء يخسر تجربة الفيصلي الودّية بمعسكر النمسا
29 يوليو 2026 15:22

فيصل النقبي (كلباء)
خسر فريق كلباء مباراته الودّية الثانية أمام الفيصلي السعودي بنتيجة 2-1، خلال معسكره الخارجي المقام في النمسا، في مواجهة قوية ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.
واستفاد الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني فيكتور سانشيز من اللقاء، في الوقوف على مستويات أكبر عدد من اللاعبين، ومنح الفرصة لمختلف العناصر للمشاركة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية، إلى جانب تقييم أداء اللاعبين في مختلف المراكز.
وكان كلباء قد استهل مبارياته الودية في المعسكر بفوز كبير على السيلية القطري بنتيجة 5-1، في بداية إيجابية عكست تطور جاهزية الفريق خلال فترة الإعداد.
ويواصل كلباء معسكره الخارجي حتى الأول من أغسطس المقبل، قبل العودة إلى أرض الوطن لبدء المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد، والتي تسبق انطلاق الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، وسط تطلع الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية.

أخبار ذات صلة
يونايتد يحسم الجدل بإعلان استمرار بيرلو في «دوري أدنوك»
خورفكان يطمئن جماهيره بعد إنهاء إشكالية القيد
كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
«الإمارات للطبيعة» و«الفجيرة للبيئة» تحتفيان بإدراج متنزه «وادي الوريعة» الوطني على قائمة «اليونسكو»
التعليم والمعرفة
«الإمارات للطبيعة» و«الفجيرة للبيئة» تحتفيان بإدراج متنزه «وادي الوريعة» الوطني على قائمة «اليونسكو»
اليوم 16:22
"التربية" تتيح الزي المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027
علوم الدار
"التربية" تتيح الزي المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027
اليوم 15:59
أشغال الشارقة: إنجاز 70% من مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار
علوم الدار
"أشغال الشارقة": إنجاز 70% من مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار
اليوم 15:53
«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تعود إلى «ذا سيفنز» 27 نوفمبر
الرياضة
«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تعود إلى «ذا سيفنز» 27 نوفمبر
اليوم 15:33
«جزيرة النور» تُطلق برنامجاً صيفياً للأطفال
الترفيه
«جزيرة النور» تُطلق برنامجاً صيفياً للأطفال
اليوم 15:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©