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الرياضة

يونايتد يحسم الجدل بإعلان استمرار بيرلو في «دوري أدنوك»

يونايتد يحسم الجدل بإعلان استمرار بيرلو في «دوري أدنوك»
29 يوليو 2026 15:24

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أكد نادي يونايتد استمرار الإيطالي أندريا بيرلو على رأس الجهاز الفني للفريق، ومواصلة مشروعه الناجح في ملاعب الإمارات، في الوقت الذي يستعد فيه النادي لخوض مشاركته التاريخية الأولى في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجديد 2026-2027.
وقال النادي في بيان رسمي: «انتشرت خلال الأيام الماضية، العديد من التكهنات في وسائل الإعلام بشأن مستقبل أندريا بيرلو، إلى جانب عدد من التقارير التي لا تعكس الحقيقة».
وأضاف: «يفخر يونايتد باستمرار أسطورة كرة القدم أندريا بيرلو في منصب المدير الفني للفريق منذ الموسم الماضي».
وشدد النادي على الثقة المتبادلة بين الطرفين، موضحاً: «حظي بيرلو بالدعم الكامل من رئيس النادي إيلي سيبانو، والإدارة، والجهاز الفني واللاعبين، كما أن أندريا بيرلو ملتزم بالكامل تجاه يونايتد، والنادي ملتزم بالكامل تجاه أندريا بيرلو».
وتابع البيان: «نواصل استعداداتنا لخوض أول موسم تاريخي لنا في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يمثل هذا الموسم محطة جديدة ومهمة في مسيرة النادي، وينصب تركيزنا الكامل على تجهيز الفريق وتحقيق أفضل أداء ممكن».
ووجه يونايتد الدعوة إلى جماهيره وعشاق كرة القدم في دبي للحضور إلى الملعب ودعم الفريق، وأن يكونوا جزءًا من رحلته الأولى في دوري المحترفين.
ويضع بيان النادي حداً للتكهنات التي أحاطت بمستقبل بيرلو خلال الأيام الماضية، بعد ارتباط اسمه بقوة بإمكانية تولي تدريب منتخب إيطاليا، قبل أن يحسم الاتحاد الإيطالي الملف بالاستقرار على تعيين روبرتو مانشيني مدرباً ل «الأزوري».
وكان بيرلو قد خرج عن صمته خلال الجدل الذي صاحب ترشيحه لتدريب المنتخب الإيطالي، مؤكداً التزامه طوال مسيرته، لاعباً ومدرباً، بقوانين الدول التي عمل فيها والعقود التي وقعها، ورافضاً إضفاء أي دلالات سياسية على ارتباطاته التجارية.
ويواصل بيرلو بذلك مشروعه مع يونايتد، بعدما قاده في الموسم الماضي إلى إنجاز تاريخي بالصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، ليصبح المدرب الإيطالي على موعد مع تحدٍ جديد بقيادة الفريق في مشاركته الأولى بين أندية المحترفين.
ويستكمل يونايتد برنامجه الإعدادي الخارجي، وسط تركيز الجهاز الفني بقيادة بيرلو على رفع جاهزية الفريق للموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة الوصل في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

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