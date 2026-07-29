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الرياضة

الشارقة يختتم ودياته في سلوفينيا قبل العودة إلى الدولة

الشارقة يختتم ودياته في سلوفينيا قبل العودة إلى الدولة
29 يوليو 2026 19:15

فيصل النقبي (الشارقة)
يستعد فريق الشارقة لخوض تجربته الودية الخامسة والأخيرة في معسكره الخارجي المقام حالياً في جمهورية سلوفينيا، وذلك غداً الخميس، في إطار البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، قبل أن تعود البعثة إلى دولة الإمارات في الأول من أغسطس المقبل للاستعداد لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.
ويطمح الجهاز الفني إلى الاستفادة القصوى من المواجهة الأخيرة، للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، ومنح الفرصة لأكبر عدد من العناصر قبل إسدال الستار على المعسكر الخارجي، الذي شهد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف إلى جانب سلسلة من المباريات الودية.
وقدم «الملك» مستويات مميزة خلال معسكره، بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع السابقة أمام فرق أوروبية وخليجية تقيم معسكراتها الإعدادية في سلوفينيا، وهو ما منح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية حول تطور الأداء وانسجام المجموعة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى الدولة في الأول من أغسطس، بعد أن أنهى معسكره الخارجي الذي شكل محطة مهمة في إعداد اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية، تمهيداً لدخول المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

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