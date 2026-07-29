الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تعود إلى «ذا سيفنز» 27 نوفمبر

«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تعود إلى «ذا سيفنز» 27 نوفمبر
29 يوليو 2026 15:33

دبي (الاتحاد)
كشفت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي عن ملامح برنامجها الموسع لنسخة 2026، مع تواصل الاستعدادات لانطلاق الحدث المرموق الذي يعود إلى استاد «ذا سيفنز» من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.
وتستضيف دبي مجدداً الجولة الافتتاحية لسلسلة HSBC SVNS لعام 2027، في ظل استمرار رياضة سباعيات الرجبي في توسيع قاعدتها الجماهيرية عالمياً.
وتنطلق السلسلة من دبي، قبل أن تنتقل إلى كيب تاون وسنغافورة وبيرث وفانكوفر ونيويورك، فيما تُختتم بالبطولة العالمية التي تستضيفها هونج كونج وبلد الوليد وبوردو.
واستقطبت سلسلة HSBC SVNS أكثر من 530 ألف مشجع حول العالم خلال عام 2026، بزيادة بلغت 21% مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مع انطلاق النسخة الجديدة من السلسلة في استاد «ذا سيفنز» في نوفمبر.
وتشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي كذلك عودة فعاليتي «ريباوند» Rebound و«ودون3» WODON3، اللتين تُعتبران من أكثر الفعاليات التي تشهد مشاركة جماهيرية ضمن البطولة، ويبدأ التسجيل فيهما اعتباراً من 17 أغسطس. ومنذ إطلاق الفعاليتين في عامي 2022 و2023 على التوالي، ارتفعت نسبة المشاركة فيهما بمعدل 20% سنوياً، بما يعكس تنامي شعبيتهما بين أوساط المهتمين باللياقة البدنية في المنطقة. وتستقبل الفعاليتان الرياضيين من مختلف المستويات، وتواصلان استقطاب مشاركين من أنحاء دولة الإمارات وخارجها، إذ تتيحان فرصة المشاركة في أحد أكبر المهرجانات الرياضية في المنطقة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد بن محمد بن راشد يعزي في وفاة عبدالله مبارك بن خرباش
«ظلاً وأجراً» تواصل فعالياتها التوعوية للعمال
طيران الإمارات
بطولة سباعيات الرجبي
دبي
آخر الأخبار
«الإمارات للطبيعة» و«الفجيرة للبيئة» تحتفيان بإدراج متنزه «وادي الوريعة» الوطني على قائمة «اليونسكو»
التعليم والمعرفة
«الإمارات للطبيعة» و«الفجيرة للبيئة» تحتفيان بإدراج متنزه «وادي الوريعة» الوطني على قائمة «اليونسكو»
اليوم 16:22
"التربية" تتيح الزي المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027
علوم الدار
"التربية" تتيح الزي المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027
اليوم 15:59
أشغال الشارقة: إنجاز 70% من مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار
علوم الدار
"أشغال الشارقة": إنجاز 70% من مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار
اليوم 15:53
«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تعود إلى «ذا سيفنز» 27 نوفمبر
الرياضة
«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تعود إلى «ذا سيفنز» 27 نوفمبر
اليوم 15:33
«جزيرة النور» تُطلق برنامجاً صيفياً للأطفال
الترفيه
«جزيرة النور» تُطلق برنامجاً صيفياً للأطفال
اليوم 15:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©