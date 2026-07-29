«طيران الإمارات لسباعيات الرجبي» تعود إلى «ذا سيفنز» 27 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

كشفت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي عن ملامح برنامجها الموسع لنسخة 2026، مع تواصل الاستعدادات لانطلاق الحدث المرموق الذي يعود إلى استاد «ذا سيفنز» من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

وتستضيف دبي مجدداً الجولة الافتتاحية لسلسلة HSBC SVNS لعام 2027، في ظل استمرار رياضة سباعيات الرجبي في توسيع قاعدتها الجماهيرية عالمياً.

وتنطلق السلسلة من دبي، قبل أن تنتقل إلى كيب تاون وسنغافورة وبيرث وفانكوفر ونيويورك، فيما تُختتم بالبطولة العالمية التي تستضيفها هونج كونج وبلد الوليد وبوردو.

واستقطبت سلسلة HSBC SVNS أكثر من 530 ألف مشجع حول العالم خلال عام 2026، بزيادة بلغت 21% مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مع انطلاق النسخة الجديدة من السلسلة في استاد «ذا سيفنز» في نوفمبر.

وتشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي كذلك عودة فعاليتي «ريباوند» Rebound و«ودون3» WODON3، اللتين تُعتبران من أكثر الفعاليات التي تشهد مشاركة جماهيرية ضمن البطولة، ويبدأ التسجيل فيهما اعتباراً من 17 أغسطس. ومنذ إطلاق الفعاليتين في عامي 2022 و2023 على التوالي، ارتفعت نسبة المشاركة فيهما بمعدل 20% سنوياً، بما يعكس تنامي شعبيتهما بين أوساط المهتمين باللياقة البدنية في المنطقة. وتستقبل الفعاليتان الرياضيين من مختلف المستويات، وتواصلان استقطاب مشاركين من أنحاء دولة الإمارات وخارجها، إذ تتيحان فرصة المشاركة في أحد أكبر المهرجانات الرياضية في المنطقة.