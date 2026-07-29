الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد الشرقي يزور النسخة الـ6 من «أجيال المستقبل»

محمد الشرقي يزور النسخة الـ6 من «أجيال المستقبل»
29 يوليو 2026 17:46

الفجيرة (وام)
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج الرياضية في اكتشاف وصقل وتطوير المهارات الرياضية للناشئة واليافعين، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام لديهم، بما يسهم في إعداد وتمكين أجيال موهوبة ترتقي بقطاع الرياضة في الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه للنسخة السادسة من برنامج «أجيال المستقبل»، الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية في مقرّه، بمشاركة 1200 منتسب ضمن سبع رياضات قتالية؛ هي التايكواندو، والجودو، والمبارزة، والمصارعة، والملاكمة، والجوجيتسو، والكاراتيه.
وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمختلف البرامج والمبادرات الرياضية الهادفة، والتي تسهم في تطوير واستثمار القدرات والمواهب الرياضية في المجتمع.
وأشاد سموه خلال زيارته بمستوى التنظيم والإقبال الكبير على البرنامج، وما يتيحه من بيئة رياضية متكاملة تسهم في تنمية تحقيق أفضل المخرجات التدريبية والتطويرية.
وكرّم سموه أولياء الأمور المتميزين، تقديراً لدورهم في دعم أبنائهم وتشجيعهم على الانتظام في البرنامج، واختُتمت الزيارة بصورةٍ جماعيةٍ لسموه مع اللاعبين والمتطوعين وموظفي نادي الفجيرة للفنون القتالية.
يأتي برنامج «أجيال المستقبل»، الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية برعاية سمو ولي عهد الفجيرة، ضمن مبادرات صيف الفجيرة الهادفة إلى استقطاب الناشئة، وتنمية مهاراتهم في مختلف أنواع الفنون القتالية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع.
رافق سموه خلال الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي: تعزيز تنافسية الأعمال بالفجيرة
«صيف الإمارات» يعتمد الجوجيتسو والجودو والمصارعة في الفجيرة
محمد الشرقي
نادي الفجيرة للفنون القتالية
حمد بن محمد الشرقي
آخر الأخبار
بلاتر ينتقد خطة بيع حصة في كأس العالم للمستثمرين
الرياضة
بلاتر ينتقد خطة بيع حصة في كأس العالم للمستثمرين
اليوم 19:51
«الفيفا» يمنح أعضاءه حتى 19سبتمبر للموافقة على مشروعه الجديد
الرياضة
«الفيفا» يمنح أعضاءه حتى 19سبتمبر للموافقة على مشروعه الجديد
اليوم 19:50
الشارقة يختتم ودياته في سلوفينيا قبل العودة إلى الدولة
الرياضة
الشارقة يختتم ودياته في سلوفينيا قبل العودة إلى الدولة
اليوم 19:15
سعود بن صقر يعزي في وفاة سالم بن هاشل الطنيجي
علوم الدار
سعود بن صقر يعزي في وفاة سالم بن هاشل الطنيجي
اليوم 19:10
«ناسداك دبي» تسجل 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت
اقتصاد
«ناسداك دبي» تسجل 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بـ 13.8 مليار دولار في النصف الأول
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©