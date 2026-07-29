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الرياضة

«الفيفا» يمنح أعضاءه حتى 19سبتمبر للموافقة على مشروعه الجديد

«الفيفا» يمنح أعضاءه حتى 19سبتمبر للموافقة على مشروعه الجديد
29 يوليو 2026 19:50

لندن(أ ف ب)
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاتحادات الأعضاء إن كلا منها سيحصل على 40 مليون دولار، إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى، لكن يتعين عليه الانضمام إلى المشروع بحلول 19 سبتمبر.
وأعلن فيفا الثلاثاء عن مشروع لإنشاء شركة، تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة "التمويل المخصص لتطوير كرة القدم"، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، ما أثار موجة غضب واسعة.
ووفق ما كشفت صحيفة "تايمز" الأربعاء، أبلغ رئيس فيفا السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو الأعضاء، بأن حزمة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار ستصبح متاحة، إذا قرروا الموافقة على الانضمام إلى الخطة.
وكتب إنفانتينو في رسالة اطلعت عليها الصحيفة البريطانية أن القرار يعود إلى كل اتحاد على حدة، قائلاً: "إذا رغبتم في المضي قدما، فإن هذه الحزمة البالغة 10 مليارات دولار ستصبح متاحة اعتباراً من الأول من يناير 2027، لتدشن المرحلة التالية من رحلتنا المشتركة".
وأضاف "أما إذا رغبتم في الإبقاء على الوضع القائم ورفض هذا المقترح، فسيبقى لدينا التوسع المقرر سابقاً في برنامج +فوروورد+ (صناديق التطوير) بقيمة 2.7 مليار دولار كما تم عرضه من قبل".
وبذلك "خلال الدورة المقبلة التي تبدأ في الأول من يناير 2027، سيكون بإمكان كل اتحاد عضو الحصول على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار بموجب هذا المقترح".
وأوضحت "تايمز" أن مصادر معارضة للخطة وصفت ما صدر عن إنفانتينو بأنه "رشوة صريحة".
وبعدما انتقد الثلاثاء هذا المشروع، عاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ليصدر بياناً تعليقاً على المهلة النهائية التي حددها فيفا، قائلاً: "علمنا اليوم أن فيفا حدد موعداً نهائياً للاتحادات من أجل دعم مقترحاته، وإلا فسيتم سحب عرض الدفعة المالية الاستثنائية".
وأضاف "هذا وحده يكشف كل ما ينبغي معرفته عن هذه الخطة. لكن بعد إجراء مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية في مختلف أنحاء اللعبة، يدرك يويفا أن هناك معارضة كبيرة ومتزايدة لمخطط فيفا".
وشدد "لا يمكن لفيفا أن يواصل استخدام رياضتنا لإثراء نفسه وأصدقائه. بإمكاننا تطوير اللعبة بالطريقة الصحيحة. لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للاتحادات، الأندية، الدوريات، اللاعبين والمشجعين".

 

 

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