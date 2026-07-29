بلاتر ينتقد خطة بيع حصة في كأس العالم للمستثمرين

لندن (رويترز)

​انتقد سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد ⁠الدولي لكرة القدم اليوم، ​خطط الفيفا ‌لإنشاء شركة ⁠تابعة ​بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس ‌العالم، قائلاً إن البطولة ليست ‌أصلاً تجارياً يخص عدداً ​قليلاً من الموظفين.

وأضاف: «كرة القدم لا ‌تنتمي إلى فرد ​ولا إلى مؤسسة. إنها ملك للناس».

وأكمل بلاتر، ​الذي ‌شغل ⁠منصب ‌رئيس ‌الفيفا لمدة 17 ⁠عاماً حتى عام 2015 «إذا ​تحول الفيفا إلى هيكل مؤسسي يهدف للربح، فإنه سيفقد روحه».

وأعلن ‌الفيفا أمس الثلاثاء أنه يخطط لإنشاء ‌شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعالياتها الأخرى، وسيعرض حصصاً تصل إلى 20 بالمئة فيها على مستثمرين ​خارجيين. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من سلطات كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد القاري (اليويفا)، الذي قال إن الفيفا يعرض اللعبة للبيع. وقال بلاتر إن كأس العالم لا ‌ينبغي أن تصبح منتجاً ​استثمارياً لصناديق الاستثمار الخاصة التي يسعى مستثمروها إلى تحقيق الأرباح. وعبر بلاتر عن صدمته من هذه الفكرة، مضيفاً ⁠أنه ما كان ليفكر فيها أبداً عندما كان ​رئيساً للفيفا. وقال إن المستثمرين الذين يسعون وراء النفوذ والأرباح يتعارضون مع الاتحادات التي تخدم مصالح أعضائها. وقال بلاتر «استمرت كرة القدم الحديثة لأكثر من قرن لأنها ملك للناس. ولا ينبغي ​أن يتغير هذا المبدأ أبداً».