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الرياضة

«دبي لكرة السلة» يفتتح مشواره في «يوروليج» بمواجهة ريال مدريد

«دبي لكرة السلة» يفتتح مشواره في «يوروليج» بمواجهة ريال مدريد
29 يوليو 2026 22:04

دبي (وام)
أعلنت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج" جدول مباريات نادي دبي لكرة السلة في الموسم المنتظم لموسم 2026-2027، حيث يستهل الفريق مشواره بمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم 24 سبتمبر المقبل على صالة كوكاكولا أرينا في دبي.
ويخوض دبي لكرة السلة موسمه الثاني في البطولة القارية، بعدما قدم مشاركة مميزة في ظهوره الأول بـ"يوروليج"، حيث أنهى المنافسات على بعد مركز واحد من بلوغ الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، كما توج جهوده في الموسم الماضي بلقب دوري رابطة الأندية الأدرياتيكية "ABA League".
ويتضمن جدول مباريات الموسم مواجهات أمام عدد من أبرز أندية أوروبا، أبرزها برشلونة الإسباني في 29 سبتمبر، وباناثينايكوس اليوناني في 23 ديسمبر، وفناربخشة التركي في 12 يناير، وأولمبياكوس اليوناني في 5 مارس، إلى جانب بقية مباريات الموسم المنتظم.

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