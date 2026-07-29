«انفراد» و«بو إيكو» يخطفان الأضواء في مهرجان جودوود

عصام السيد (أبوظبي)

خطفت خيول الإمارات الأضواء في اليوم الثاني من مهرجان جلوريوس جودوود، حين حصد «انفراد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب سباق كورال شيكر للتكافؤ في السباق الافتتاحي عصر اليوم، فيما حلّ «حطين» في المركز الثاني، بعد تحقيق مطول من قبل لجنة الحكام، حيث اعتبرت اللجنة أن التدخل بينهما كان طفيفاً للغاية.

وتمكن «انفراد» البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «غياث» بقيادة توم ماركواند، وأشراف ويليام هاجاس، من خطف الفوز بفارق رأس، ومسجلاً زمناً وقدره 2:35:45 دقيقة.

وقدم «بو إيكو» بشعار المالك الراحل محمد بن عبيد آل مكتوم، أداءً مذهلاً في المراحل الأخيرة من السباق، متفوقاً على منافسه المعتاد «جستاد»، ومحافظاً على سجله الخالي من الهزائم في سباق قطر ساسكس ستيكس.

وحظي «بو إيكو»، الذي يدربه جورج بوجي ويقوده الفارس بيلي لوجنان، بدعم كبير، حيث سعى إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه في سباقي بيتفريد 2000 جينيز وسانت جيمس بالاس ستيكس، ليُصبح المرشح الأوفر حظاً للفوز بنسبة 10/11 في أول سباق له ضد الخيول الأكبر سناً.

وكان «جستاد» الذي حلّ ثانياً بفارق طولين وثلاثة أرباع عن «بو إيكو» في سباق الجينيز، والذي كاد أن يلحق به في رويال أسكوت الشهر الماضي، قدّم محاولة جيدة للتقدم تحت قيادة رايان مور، لكن لوجنان كان يراقبه من الخارج، وفي الفورلونج الأخير، انطلق «بو إيكو» متجاوزاً إياه ليفوز بفارق نصف طول عن وصيفه، بينما حلّ «أوبرا بالو» لجودلفين، الذي يدربه شارلي أبلبي، ثالثاً بفارق طول وثلاثة أرباع.

وحقق بيلي لوجنان وحصانه «بو إيكو» ثلاثة انتصارات متتالية في عام 2026، بعد فوزهما بسباق ساسكس ستيكس، ليضيف «بو إيكو»، ابن «نايت أوف ثاندر» فوزه السادس في السباقات، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم منذ ظهوره الأول في مضمار نيوبري في أغسطس الماضي، كما أصبح أول فائز بسباقات جينيز، وسانت جيمس بالاس، وساسكس ستيكس منذ الحصان الشهير «فرانكل».