«دوري أدنوك» يعود من أوروبا استعداداً للموسم الجديد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بدأت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» رحلات العودة إلى الإمارات، تمهيداً للدخول في المراحل الختامية من برامج الإعداد للموسم الجديد 2026-2027، بالتزامن مع ختام المعسكرات الخارجية في أوروبا لعدد من الأندية، من بينها الوصل والجزيرة والوحدة وبني ياس، فيما تستعد بقية الفرق لإنهاء تحضيراتها والعودة خلال الأيام الأولى من أغسطس المقبل.

وتدخل التحضيرات مراحلها الحاسمة مع اقتراب أول استحقاق رسمي لأندية الدوري، حيث يدشّن الجزيرة الموسم بمواجهة ضيفه الاتحاد السعودي، في 11 أغسطس المقبل على استاد محمد بن زايد، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» في 14 أغسطس.

وتقام الجولة الأولى على مدار أيام 14 و15 و16 أغسطس، وتشهد مواجهات النصر وكلباء، والوحدة وعجمان، والظفرة والشارقة، والوصل ويونايتد، وخورفكان وشباب الأهلي، وحتا والجزيرة، وبني ياس والعين.

ورفعت الأندية نسق التجارب الودية في المحطات الأخيرة من معسكراتها، حيث يترقب جمهور الشارقة مواجهة الغرافة القطري مساء الخميس في سلوفينيا، بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية أمام أبها السعودي، وبيلتنسي السلوفيني، والسيلية القطري.

من جانبه، خرج العين بتعادل إيجابي 2-2 أمام إلتشي الإسباني، في ثاني مبارياته الودية والأولى خلال المرحلة الثانية من معسكره الخارجي في إسبانيا، وسجل هدفي «الزعيم» الوافدان الجديدان اليوناني جورجيوس جياكوماكيس والكاميروني بابا أيلو.

وواصل الثنائي الجديد تقديم أوراق اعتماده مبكراً، بعدما سجل جياكوماكيس للمباراة الثانية على التوالي، فيما رفع بابا أيلو رصيده إلى 4 أهداف في مباراتين.

وفي النمسا، رفع شباب الأهلي نسق تحضيراته بالفوز على أودينيزي الإيطالي 2-1، في تجربته الودية الرابعة، وسجل هدفي «الفرسان» ماتيوس ليما وسلطان عادل.

وشهدت المباراة الظهور الأول للحارس البرازيلي ماتيوس دونيلي «23 عاماً» بقميص شباب الأهلي، بعد انتقاله إلى «الفرسان» قادماً من كورينثيانز البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليبدأ مشواره مع الفريق ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

واختتم بني ياس مبارياته الودية في معسكره الخارجي بهولندا بالفوز على ألميري سيتي الهولندي 3-1، وسجل ل«السماوي» يوسف نياكاتي هدفين وجاكوب هدفاً، ليعود الفريق بنتيجة إيجابية في ختام تحضيراته الأوروبية.

بدوره يختتم النصر مبارياته الودية في معسكره الخارجي بالنمسا بمواجهة إن كيه دوبرافا الكرواتي، في خامس تجارب «العميد» التحضيرية، بعد خسارته أمام الشباب السعودي 0-1 في المباراة الودية الرابعة.