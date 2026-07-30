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الرياضة

«سلال» يغازل «وردة لانكستر» ويستهدف كأس البحرين

«سلال» يغازل «وردة لانكستر» ويستهدف كأس البحرين
30 يوليو 2026 09:15

عصام السيد (أبوظبي)
يدرس المدرب روجر فاريان في إشراك حصانه "سلال" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في سباق كأس البحرين، إذا سارت الأمور على ما يُرام، من خلال استهداف سباق بيتواي روز أوف لانكستر "وردة لانكستر" في هايدوك بارك.
وحقق "سلال"، من نسل "فرانكل"، فوزه الثاني من أصل ثلاث مشاركات هذا الموسم، وذلك بعد فوزه المُلفت في سباق "بيتفريد أوكس" في إبسوم داونز، ثمّ قدّم أداءً مُبهراً مماثلاً في سباق "ديفيز إنشورانس سوليوشنز جالا ستيكس" في سانداون بارك.
وبعد فوزه الأخير، الذي حققه عبر حصانه "بيرسيكا" في سباق "بيتفيكتور ستيفنتون ستيكس" في نيوبري يوم السبت، يتطلّع فاريان إلى خوض غمار سباقات الفئة الثالثة مع هذا الحصان المُتحسّن في حلبة ميرسيسايد يوم 8 أغسطس.
وقال فاريان: "الخطة مع "سلال" هي المشاركة في سباق روز أوف لانكستر، وهو سباق من الفئة الثالثة، لقد كان أداؤه جيداً في سانداون بارك، حيث كان أسلوب السباق مختلفاً تماماً عن سباق إبسوم، كان عليه أن يتأقلم، وقد سيطر على مجريات السباق عند خط النهاية.
وبالنظر إلى ما بعد مشاركة "سلال" القادمة، يعتقد فاريان أن كأس البحرين، الذي رُقّي مؤخراً إلى فئة الفئة الأولى، قد يكون مناسباً تماماً لهذا الحصان، وإذا فاز بسباق "وردة لانكستر"، فسندرس الأمر حينها، فهو سباقٌ أُفكّر فيه بجدية."
وأضاف: "أُعجبني كثيراً فكرة مشاركة "سلال" في كأس البحرين في نوفمبر، فهو يُجيد الركض على أي نوع من الأرضيات، ويتمتع بمستوى عالٍ، وهو سباق من الفئة الأولى هذا العام، لذا يستحق التنافس عليه. علينا أن نرى إن كان لديه الشجاعة الكافية ليكون حصاناً دولياً، ولكن لا بد من المحاولة، ولهذا السبب نُباعد بين سباقاته قليلاً.

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