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الرياضة

دي مينور يكسر عقدة تسيتسيباس في «مبادلة للتنس»

دي مينور يكسر عقدة تسيتسيباس في «مبادلة للتنس»
30 يوليو 2026 10:00

واشنطن(د ب أ)
بدأ الأسترالي أليكس دي مينور مشوار حملة الدفاع عن لقبه في بطولة مبادلة للتنس، بفوز صعب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
واستغرق دي مينور المصنف الأول في هذه البطولة، ساعتين لحسم الفوز على تسيتسيباس بنتيجة 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3.
وكسر النجم الأسترالي بهذا الفوز عقدة تسيتسيباس الذي فاز في 12 من أصل 13 مواجهة مباشرة بينهما، وكان آخر فوز في بطولة ميامي للتنس خلال مارس الماضي.
وسيلعب أليكس دي مينور المصنف السادس عالمياً في دور الـ 16 ضد مواطنه الشاب كروز هيويت، البالغ من العمر 17 عاماً، ونجل المصنف الأول عالمياً سابقاً، ليتون هيويت.
وأشار الموقع الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين إلى أن دي مينور حقق رقماً قياسياً بإقصاء تسيتسيباس، حيث حقق فوزه رقم 60 في بطولات فئة 500 نقطة منذ بداية موسم 2023، ليصبح أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في هذه الفئة خلال تلك الفترة.

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